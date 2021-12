Pinterest acquiert l’application de montage vidéo Vochi pour étendre ses outils de création

Dans le cadre de sa poussée plus large dans le contenu vidéo, Pinterest a annoncé l’acquisition de l’application de montage vidéo Vochi, qui permet aux utilisateurs d’ajouter facilement des effets à leurs clips.

Aujourd’hui, nous annonçons l’acquisition de Vochi, une application de création et de montage vidéo axée sur la démocratisation d’outils de qualité pour les créateurs. Cela fait partie de notre engagement à aider les créateurs à apporter plus de contenu vidéo de qualité à Pinterest. ???? https://t.co/Owa5apif4g pic.twitter.com/wBnwv7MMrX — Entreprise Pinterest ???? (@pinterestbiz) 6 décembre 2021

Comme expliqué par Pinterest :

« Aujourd’hui, nous annonçons l’acquisition de Vochi, une application de création et de montage vidéo axée sur la démocratisation d’outils de qualité pour les créateurs. L’acquisition de Vochi fait partie de notre engagement à aider les créateurs à apporter plus de contenu vidéo de qualité à Pinterest. Avoir un contenu plus inspirant peut offrir aux utilisateurs de Pinners plus de moyens de regarder, créer et acheter des idées de créateurs.

Vochi permet aux utilisateurs de supprimer des éléments des clips, d’ajouter des effets 3D et d’ajouter d’autres fonctionnalités visuelles spécialisées qui peuvent faire ressortir vos clips dans les flux. L’application est actuellement utilisée par environ 500 000 personnes par mois et génère environ 4 millions de dollars de revenus annuels grâce aux abonnements et aux fonctionnalités complémentaires.

Et maintenant, il fera partie de la suite plus large des créateurs Pinterest, qui ajoutera plus d’éléments à sa poussée vidéo croissante, qui comprend également sa variation d’histoires sociales « Idea Pins ».

En effet, le nombre de vues d’épingles vidéo a été multiplié par plus de 3 en 2020 et a continué d’augmenter tout au long de cette année, car de plus en plus d’utilisateurs ont eu accès à ses fonctionnalités vidéo avancées. Pinterest a également lancé des expériences d’achat en direct, un autre élément de sa poussée vidéo plus large, et comme il continue de se pencher sur la vidéo, les fonctionnalités de Vochi donneront un nouvel élan à ses outils.

Pinterest indique que l’application Vochi continuera d’être disponible en tant qu’application autonome « pour le moment », car elle s’efforce d’amener l’équipe Vochi dans le giron.