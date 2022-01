Pinterest cherche à améliorer la découverte des créateurs avec l’ajout d’un nouvel onglet « Profils » dans la recherche d’épingles, qui mettra en évidence les créateurs pertinents liés à tout terme de recherche.

Comme vous pouvez le voir ici, le nouvel onglet « Profils » aidera les utilisateurs à localiser des créateurs spécifiques, que ce soit dans des recherches spécifiques aux noms d’utilisateurs ou dans des catégories de sujets et de produits.

Cela permettra aux utilisateurs de trouver les meilleurs créateurs pour chaque sujet, ce qui contribuera à améliorer l’exposition des créateurs et à renforcer leur présence.

Pinterest a initialement annoncé le nouvel onglet « Profils » en octobre, dans le cadre de son événement Festival des créateurs, mais il est maintenant mis à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans le monde, augmentant ainsi le potentiel de découverte dans l’application.

Comme toutes les plateformes, Pinterest s’efforce de conserver ses meilleurs talents créatifs et de maintenir ses utilisateurs les plus populaires à publier plus souvent, afin de maximiser l’intérêt des utilisateurs.

Pinterest a lancé son Creator Fund de 500 000 $ en avril de l’année dernière, une initiative qu’il étend jusqu’en 2021, tandis qu’il a également lancé un programme Creator Rewards en octobre, qui offre des incitations aux créateurs pour qu’ils participent à des défis variables liés à l’activité dans l’application.

Encore une fois, avec chaque plate-forme en compétition pour attirer l’attention, toutes les applications sociales cherchent à fournir les meilleures incitations pour mieux aligner les voix importantes avec leurs applications, et avec TikTok et Instagram faisant de grandes poussées dans le commerce électronique, Pinterest risque de perdre ses meilleures stars, si il n’est pas en mesure de rivaliser.

C’est pourquoi il doit fournir plus d’outils et plus de potentiel d’exposition, et ce nouvel onglet de recherche aidera à connecter les Pinners aux influenceurs et experts pertinents dans n’importe quel créneau.