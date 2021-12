Pinterest ajoute une option pour répondre à un commentaire avec une épingle d’idée

Suite à l’ajout d’Instagram de la capacité de répondre à un commentaire avec un clip vidéo Reels, Pinterest a annoncé aujourd’hui que les utilisateurs peuvent répondre aux commentaires Pin avec une vidéo Idea Pin, offrant des fonctionnalités similaires.

Comme le montre l’exemple ci-dessus, maintenant, si vous souhaitez ajouter un élément visuel à votre réponse de commentaire d’épingle, vous pouvez appuyer sur le menu à trois points à côté de n’importe quel commentaire, ce qui vous donnera la possibilité de « Répondre avec une nouvelle épingle d’idée ». . Cela ouvrira ensuite le compositeur Idea Pin en plein écran, afin que vous puissiez ajouter plus de contexte à votre réponse.

L’idée des réponses vidéo a été lancée par TikTok, qui a ajouté une option de réponse vidéo en mai de l’année dernière. Et compte tenu de l’engagement croissant avec la vidéo courte, il est logique que Pinterest s’aligne sur la tendance et offre aux gens plus de moyens d’utiliser la vidéo pour l’engagement et l’interaction partout où ils le peuvent.

Pinterest a également ajouté Idea Pin Takes en octobre, qui offre une capacité similaire, bien que cette option soit plus alignée pour permettre aux utilisateurs de partager leurs expériences en réponse à une idée, plutôt que de répondre à des éléments spécifiques.

Et pour les marques sur Pinterest, les réponses Idea Pin pourraient être une considération importante, avec la possibilité d’ajouter des vidéos explicatives, des réponses vidéo personnalisées aux commentaires, des promotions de produits, etc.

La fonctionnalité peut être utilisée de différentes manières, et à mesure que Pinterest évolue de plus en plus dans l’engagement vidéo, elle offre un autre moyen de se pencher sur les tendances d’utilisation et d’améliorer la connexion avec Pinners.