Ils avaient déjà été repérés lors des tests, mais aujourd’hui, dans le cadre de son événement annuel Creators’ Festival, Pinterest a officiellement annoncé son nouveau flux « Regarder » de type TikTok pour le contenu des épingles, ainsi qu’une nouvelle option de réponse « Takes ». pour les épingles à idées, entre autres mises à jour pour l’application.

Tout d’abord, sur le nouveau flux Watch – comme nous l’avons signalé pour la première fois le mois dernier, Pinterest ajoute un flux de contenu vertical à défilement pour à la fois s’aligner sur les dernières tendances de consommation de contenu social et fournir un nouveau moyen de découvrir une plus large gamme de contenu Pin .

Comme vous pouvez le constater ici, la nouvelle option de découverte en plein écran comprend à la fois un affichage « Parcourir » et un « Regarder », le mode « Parcourir » étant le flux de recherche traditionnel de Pinterest et le mode « Regarder » passant à un style TikTok présentation de la même chose, avec des épingles vidéo et des images fixes affichées dans le flux de défilement vertical.

Ce qui, bien sûr, ressemble beaucoup à TikTok, mais compte tenu de l’essor et de l’essor continus de TikTok et de son impact sur les tendances de consommation plus larges, il est logique que Pinterest s’y penche et facilite la découverte des épingles d’une manière de plus en plus susceptible d’intéresser les téléspectateurs.

Il offre également une opportunité supplémentaire de présenter davantage de ses épingles d’idées axées sur la vidéo, la propre version de la plate-forme du format Stories – et dans cette fonctionnalité, Pinterest ajoute également un autre élément interactif dans « Takes ».

Comme décrit par Pinterest :

« Une prise est une épingle à idées créée en réponse à une autre épingle à idées. Les prises apparaissent comme des réponses à l’idée originale et peuvent également être vues dans votre flux d’accueil, par les personnes que vous suivez ou sur votre profil. »

Comme vous pouvez le voir dans les exemples ci-dessus, les Pin Takes seront mis en évidence sur l’Idée Pin d’origine elle-même, les créateurs pouvant sélectionner les meilleurs d’entre eux, qui auront alors la priorité dans l’affichage de l’utilisateur. Les utilisateurs seront également invités à ajouter leur propre prise lors de la visualisation des épingles d’idées.

L’option invitera les utilisateurs à partager leurs expériences personnelles avec les produits, ou à répondre aux épingles d’idées de recettes avec un clip de la façon dont leurs propres efforts se sont avérés, par exemple. Cela pourrait également ajouter du contexte pour créer des tutoriels et d’autres formats d’épingles, ce qui pourrait en faire un ajout précieux.

Mais il est difficile d’ignorer la similitude visuelle avec TikTok dans ces nouveaux formats.

Les prises sont également, bien sûr, très similaires à la façon dont la fonction Duets de TikTok est utilisée pour répondre à un clip original. Néanmoins, l’inspiration mise à part, les fonctionnalités générales de Takes et du flux Watch correspondent à l’objectif de contenu de Pinterest, et les deux pourraient être des ajouts utiles pour stimuler l’engagement dans l’application.

Il ajoute également de nouveaux autocollants pour les épingles d’idées, leur donnant une sensation d’histoires plus familière.

Bien qu’il ait également annoncé l’intégration de ses outils d’essai AR avec les épingles d’idées, offrant un autre moyen de déclencher l’engagement du produit à partir du format.

« Cette nouvelle fonctionnalité permet aux créateurs d’étiqueter leurs épingles d’idées avec un nouvel autocollant Try On pour ajouter des produits pour les lèvres, ce qui permet aux utilisateurs d’essayer et d’acheter directement à partir de l’épingle d’idées. »

Il s’agit de la première intégration directe des outils AR de Pinterest avec ses épingles d’idées, et pourrait ouvrir la voie à des options AR similaires alignées sur le commerce électronique à l’avenir.

Les créateurs approuvés pourront ajouter les nouveaux autocollants Try On à leurs épingles d’idées, avec plus de 10 000 produits compatibles Try On désormais disponibles sur la plate-forme.

Pinterest cherche également à étendre sa campagne de monétisation des créateurs avec un nouveau programme de « récompenses des créateurs », qui permettra aux créateurs de participer à des défis pour gagner de l’argent grâce à Pinterest.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, Pinterest lancera des défis – comme la création d’épingles d’idées qui génèrent au moins 5 prises – auxquels les créateurs peuvent participer pour obtenir une part de la récompense en espèces.

Snapchat a récemment annoncé la même chose, avec ses « Spotlight Challenges », et cela pourrait fournir un meilleur moyen d’encourager les comportements d’engagement clés dans l’application, plutôt que de payer pour le contenu le plus performant.

Pinterest dit qu’il investit 20 millions de dollars dans le programme, ce qui est un grand pas en avant par rapport aux 500 000 dollars qu’il a alloués à son initiative Creator Fund plus tôt cette année.

Pinterest ajoute également un nouvel onglet « Profils » dans ses résultats de recherche pour mieux présenter les créateurs individuels dans les principaux secteurs verticaux.

Ce qui, encore une fois, mettra davantage en évidence les personnes à suivre dans l’application et donnera aux créateurs plus d’opportunités de créer une communauté parmi les utilisateurs intéressés.

Et enfin, Pinterest lance également une nouvelle campagne promotionnelle « Create Your Take », mettant en vedette Jennifer Lopez, Megan Thee Stallion et plus encore.

« Chaque créateur notable partagera une épingle d’idée inspirante, encourageant les utilisateurs à s’appuyer sur cette idée et à partager leur propre point de vue – des idées d’Halloween à la mode automnale en passant par le style de chien. L’activation se déroulera entre octobre 2021 et mars 2022 aux États-Unis. , Canada, Royaume-Uni, Australie, Allemagne et France. »

Ce sont des mises à jour intéressantes, qui cherchent à faire passer l’interface utilisateur de Pinterest au niveau supérieur et à maintenir un attrait nouveau et engageant au sein de l’application.

Et la vidéo est au centre de nos préoccupations. Pinterest a précédemment noté que les visionnages de vidéos avaient augmenté de plus de 3 fois en 2020, dans un contexte d’utilisation croissante pendant les blocages pandémiques, et avec des tendances plus larges de consommation des médias sociaux s’orientant de plus en plus vers le contenu vidéo, il est logique que Pinterest s’aligne également sur ce changement.

Mais c’est un élément clé à prendre en compte dans vos propres efforts de plate-forme, et avec plus de 450 millions d’utilisateurs, cela vaut vraiment la peine de garder à l’esprit et de réfléchir à la place de ces nouvelles options dans votre processus.