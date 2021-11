Pinterest annonce la série de diffusion en direct ‘Pinterest TV’

Pinterest cherche à s’appuyer sur la tendance croissante du commerce en direct, qui a déjà gagné en popularité en Chine, avec sa propre série d’événements de shopping en direct, via une nouvelle initiative appelée « Pinterest TV ».

Comme expliqué par Pinterest :

« Aujourd’hui, nous annonçons Pinterest TV, une série d’épisodes en direct, originaux et achetables mettant en vedette des créateurs directement sur Pinterest. Les épisodes de Pinterest TV sont actualisés chaque jour de la semaine et seront enregistrés et disponibles pour que les Pinners puissent les visionner à la demande, puis les enregistrer et les revoir plus tard.

La nouvelle série de diffusions en direct axées sur le shopping, à partir du 8 novembre, donnera aux utilisateurs la possibilité de conclure des offres exclusives dans l’application, via des diffusions en direct engageantes et immédiates.

«Chaque vendredi, les produits seront déposés dans un cadre de magasinage en direct où les Pinners pourront profiter de remises de marques telles que Patagonia, All Birds, Crown Affair, Melody Ehsani, Outdoor Voices, Mented et plus encore. Cliquez simplement sur l’icône TV dans le coin supérieur gauche de l’application Pinterest pour voir les épisodes, interagir avec les hôtes, poser des questions via le chat et obtenir des réponses en direct.

Pinterest a exploré ses propres options de diffusion en direct comme moyen de maximiser sa poussée de commerce électronique, la plate-forme ayant récemment lancé une série de diffusions en direct dirigées par des célébrités dans l’application dans le cadre de son événement « Creators Connect ».

Pinterest TV est la prochaine évolution de la même chose, apportant un nouveau niveau d’interaction immédiate et d’activité d’achat directement sur l’application – juste à temps pour la poussée des achats des Fêtes.

En plus de cela, Pinterest lance également une nouvelle initiative pour aider davantage de créateurs à lancer leurs propres flux de shopping en direct dans l’application.

« Avec Pinterest TV, Pinterest lance un studio virtuel où les producteurs Pinterest travaillent directement avec chaque créateur pour développer un contenu unique, fournir un support A/V « dans les coulisses » et mettre en ligne des épisodes captivants. »

Cela contribuera à élargir l’objectif d’achat en direct de la plate-forme et donnera à plus de créateurs plus d’opportunités de vendre au sein de l’application.

Le commerce électronique est la tendance clé sur laquelle se concentrent pratiquement toutes les applications sociales, sur la base de l’intérêt croissant pour les achats en ligne, à la suite de la pandémie, et des opportunités que l’achat in-stream peut ensuite faciliter pour les revenus directs, la part des revenus pour les créateurs, l’utilisation comportements, etc…

Pinterest avait en fait fait de la découverte de produits et du shopping son objectif principal bien avant la pandémie, le PDG Ben Silbermann notant en 2016 qu’il ne s’agissait « pas d’une application sociale », mais qu’au lieu de cela, Pinterest avait évolué pour devenir « un catalogue d’idées ». Dans ce cadre, le shopping a toujours été la progression logique, et il s’efforce depuis de faciliter sa vision du commerce électronique, avec des outils d’ingestion de catalogue rationalisés, des intégrations de plateformes de shopping, des options d’affichage de produits AR, une découverte améliorée et plus encore.

En tant que tel, il n’est pas surprenant de voir Pinterest se pencher également sur la poussée des achats en direct, qui, comme indiqué, est déjà énorme en Chine, et a également déjà été reprise par Instagram, TikTok et YouTube, entre autres.

Et cela pourrait bien devenir le prochain grand changement. En effet, selon McKinsey, l’espace de commerce en direct de la Chine est en passe de devenir un marché de 423 milliards de dollars d’ici la fin de l’année prochaine.

C’est immédiat, c’est engageant et cela peut déclencher un comportement d’achat impulsif, tout en aidant à renforcer la notoriété de la marque et la connexion.

Et peut-être que cela deviendra également un élément clé du processus d’achat Pinterest.