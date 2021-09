Pinterest annonce le deuxième événement « Creators Festival » pour présenter les principales tendances et astuces

Pour la deuxième année consécutive, Pinterest organisera son festival annuel des créateurs le mois prochain, où la plate-forme présentera ses dernières fonctionnalités, mettra en évidence les principales tendances d’utilisation, fournira des conseils d’engagement pour les spécialistes du marketing Pin, et plus encore.

Comme expliqué par Pinterest :

« Avec du contenu et des sujets inspirés par les créateurs, le [Creators Festival] mettra en vedette des talents de renommée internationale, des créateurs émergents de premier plan, des dirigeants de Pinterest et des invités spéciaux, qui annonceront les derniers produits, fonctionnalités et expériences de créateurs de l’entreprise.

Le Creators Festival est l’occasion pour Pinterest de présenter sa vision évolutive de la plateforme, via de nouveaux outils et ajouts à venir, tout en facilitant la connexion entre les créateurs de Pins,

Pinterest a connu une forte augmentation de son utilisation pendant la pandémie, car de plus en plus de personnes cherchaient à parcourir et à acheter en ligne, et à la lumière de cela, Pinterest cherche maintenant à ajouter plus de fonctionnalités et de formats pour s’aligner sur ce changement et maximiser l’engagement tout en il a l’attention des gens.

Parmi ses principaux ajouts sur ce front, citons les épingles à idées, la version de Pinterest du format Stories, s’appuyant sur des tendances plus larges d’utilisation des médias sociaux, tout en s’inspirant également de TikTok, avec un test limité d’une nouvelle épingle verticale en plein écran. flux qu’il appelle le mode “Regarder”.

Pinterest semble également prêt à étendre cette poussée avec une nouvelle fonctionnalité appelée « Takes », qui, tout comme l’option de remix de TikTok, permettra aux utilisateurs de fournir leur propre réponse vidéo à une idée Pin.

Selon Pinterest :

« Une prise est une épingle à idées créée en réponse à une autre épingle à idées. Les prises apparaissent comme des réponses à l’idée originale et peuvent également être vues dans votre flux d’accueil, des personnes que vous suivez ou sur votre profil.

Cela pourrait donner aux utilisateurs la possibilité de partager leurs expériences personnelles avec un produit ou de répondre à une épingle d’idée de recette avec un clip de la façon dont leurs propres efforts ont abouti. Cela pourrait également ajouter du contexte pour créer des tutoriels et d’autres formats d’épingles, ce qui pourrait en faire un ajout précieux.

Pinterest teste actuellement Takes avec un petit groupe d’utilisateurs, avec plus de détails sur l’option qui sera annoncée dans le cadre de l’événement Creators Festival.

Avec des annonces comme celle-ci à inclure dans l’agenda, cela pourrait valoir la peine d’être à l’écoute, et avec la saison des vacances qui approche à grands pas, cela pourrait également fournir quelques notes finales d’inspiration pour vos campagnes.

Le festival des créateurs de Pinterest sera organisé en heure locale pour le public des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de l’Australie, de l’Allemagne et de la France le 20 octobre. Vous pouvez trouver plus d’informations ici.