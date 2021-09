Pinterest annonce un nouveau partenariat avec Albertsons pour faciliter l’achat d’épicerie dans l’application

Pinterest a annoncé un nouveau partenariat avec le géant de l’épicerie Albertsons, qui verra la plate-forme travailler avec Albertsons sur de nouvelles intégrations technologiques, principalement pour fournir des options d’achat d’épicerie dans l’application, directement à partir des listes Pin.

Comme expliqué par Pinterest :

«Un nouvel accord pluriannuel apportera une technologie innovante d’IA et d’API pour aider les épiciers à planifier des repas frais et inspirés. La collaboration puise également dans l’écosystème croissant des créateurs de Pinterest, les tendances prospectives et les nouveaux formats comme les épingles à idées, le format vidéo multi-pages de Pinterest.

L’objectif principal de l’accord verra Pinterest faciliter de nouvelles options d’achat à partir d’épingles, y compris la capacité de commander directement les ingrédients de la recette en quelques clics. En outre, Pinterest développera également de nouveaux « paysages de table interactifs achetables », qui montreront aux utilisateurs comment les ingrédients peuvent être exploités pour plusieurs recettes.

Albertsons travaille également avec Pinterest sur un nouveau programme Pinterest Ambassador, qui verra le personnel sélectionné d’Albertsons formé en tant que créateurs d’épingles dédiés :

« Les associés, dont beaucoup ont passé leur vie professionnelle autour de la nourriture, inspireront et engageront les clients, en tirant parti de l’inventaire d’aliments “frais” de leur magasin et des tendances de recherche Pinterest avec le format Idea Pins. Ce programme permettra au personnel d’ACI d’utiliser les outils de création de Pinterest de manière exclusive pour refléter leurs connaissances, leur inspiration et leur fierté.

Cela mettra mieux en évidence Pinterest auprès des acheteurs en magasin, en créant un programme intégré qui reliera les magasins Albertsons à l’application sociale.

Albertsons exploite plus de 2 200 supermarchés dans 34 États, avec des marques phares comme Albertsons, Safeway, Randalls et United Supermarkets parmi sa chaîne de vente au détail. Surtout, Albertsons propose également des services de livraison d’épicerie dans 11 des 15 principaux marchés américains, et avec la récente montée du commerce électronique à la suite de la pandémie, cela pourrait rendre cette nouvelle intégration avec Pinterest encore plus précieuse.

Pinterest a connu une augmentation de l’activité des utilisateurs – en particulier des dépenses – pendant la pandémie, et les recettes et les épingles alimentaires ont toujours fait partie des catégories les plus populaires de la plate-forme.

Prenez en compte l’augmentation ultérieure des services de livraison de kits de repas comme HelloFresh, et vous pouvez voir où ce partenariat se dirige, offrant aux utilisateurs plus de choix dans leurs options de livraison de nourriture, avec la simplicité de l’approche de repas en kit.

Si Pinterest peut exploiter cette tendance maintenant, cela pourrait devenir une application encore plus importante pour plus d’utilisateurs, et avec 93% des utilisateurs hebdomadaires de nourriture et de boissons utilisant la plate-forme pour découvrir de nouveaux produits, cela pourrait créer des opportunités majeures, à la fois pour Pinterest et les marques. .

C’est une bonne intégration, qui a beaucoup de sens, et pourrait préparer le terrain pour de nouvelles voies d’utilisation, mélangeant davantage les comportements en ligne et hors ligne.

Et si Pinterest peut devenir l’application d’épicerie pour plus de personnes, cela pourrait générer une valeur majeure pour l’entreprise.

De nombreux éléments se fondent dans cette intégration, et si Pinterest réussit, toutes les marques de CPG devront en tenir compte.