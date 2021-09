Pinterest annonce une vitrine de créateurs pour le Mois du patrimoine latin

Pinterest a annoncé une série d’événements et de promotions de magasinage pour le Mois du patrimoine latin et hispanique, y compris une nouvelle vitrine de magasinage et un programme collaboratif d’épingles à idées avec des créateurs d’épingles sélectionnés.

Bien que Pinterest fasse une différence clé dans son approche de l’événement par rapport à d’autres plateformes – il fait référence à la célébration comme « Mois du patrimoine latin ».

Comme expliqué par Pinterest :

« Guidé par le groupe de ressources internes des employés de Pinterest, Pinterest adopte le latin comme un terme non seulement inclusif et non sexiste, mais aussi plus facile à prononcer en espagnol que le terme plus couramment utilisé, Latinx. »

Certaines personnes n’aiment pas le terme “Latinx” en particulier, et comme le note Pinterest, Latiné est plus inclusif, il a donc choisi d’utiliser ce terme clé dans son programme d’événements.

L’élément principal du programme du Mois du patrimoine Latiné de Pinterest sera une nouvelle collection Shopping Spotlight, mettant en vedette plus de 20 marques qui s’identifient comme Latiné.

« Les acheteurs peuvent rehausser leur style avec des bijoux de Navarro Official et Vibes Jewelry, améliorer leur garde-robe avec Latina Palace ou accessoiriser avec Volta Atelier et Min & Mon. Les épingleurs peuvent également garder leurs cheveux à leur meilleur avec les produits de LatinUS Beauty.

En plus de cela, Pinterest travaille également avec 11 créateurs des États-Unis et d’Amérique latine pour présenter une gamme d’idées et de contenus thématiques.

« Le contenu du Creator Idea Pin comprend des recettes d’inspiration latine, des tendances de style, des recommandations de livres et de films. Et Loli Alliati et Mama Latina Tips organiseront des cours de cuisine en direct pour partager des saveurs latines classiques qui peuvent être recréées à la maison.

Pinterest organisera également des sessions internes pour les employés afin d’aider à accroître la connaissance de la communauté Latiné, tout en cherchant également à promouvoir les dons à des causes liées au Latiné à travers ces événements.

Maximiser la diversité et l’inclusion a été un objectif clé pour Pinterest, en particulier au cours de la dernière année, après que des révélations sur des problèmes de culture interne, qui dans certains cas indiquaient un racisme pur et simple, aient été révélées par d’anciens employés.

Pinterest, en externe, a longtemps cherché à fournir des solutions et des outils plus inclusifs, de sorte que les rapports ont provoqué un changement important, et par conséquent, Pinterest a fait un effort plus ciblé pour améliorer l’éducation interne, tout en cherchant à être plus inclusif dans tous les domaines. ses initiatives.

Ces nouveaux événements vitrines sont les derniers sur ce front, Pinterest s’efforçant de s’assurer que chaque célébration est plus qu’un simple effort symbolique.