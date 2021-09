Pinterest étend ses outils d’achat intégrés à plus de régions

Après avoir étendu ses fonctionnalités d’achat dans l’application à quatre autres régions en juin, Pinterest propose désormais les achats Pinterest à encore plus d’utilisateurs, l’Autriche, le Brésil, l’Italie, le Mexique, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suisse ayant tous accès à cette option.

Comme vous pouvez le voir ici, les options d’achat dans l’application de Pinterest fournissent un lien direct entre le contenu de l’épingle et les options d’achat de produits, ce qui permet aux Pinners de passer plus facilement de la navigation à l’achat, directement depuis l’application.

Les achats sur les épingles génèrent de solides résultats pour l’entreprise, car de plus en plus de personnes se tournent vers des sources en ligne pour naviguer et acheter, et en permettant à plus de marques de répertorier leurs produits dans les épingles, ce qui aidera la plate-forme à élargir son catalogue de produits et à maximiser l’activité d’achat.

Pinterest a d’abord lancé ses outils d’achat aux États-Unis, puis les a étendus au Royaume-Uni en septembre de l’année dernière. Huit mois plus tard, elle a amené les achats Pinterest en Australie, au Canada, en France et en Allemagne, avec cette dernière annonce portant désormais jusqu’à 13 régions qui ont un accès complet à la suite d’options d’achat de la plate-forme.

Ce qui est une évolution importante. Pinterest s’est efforcé de se redéfinir en tant que « plate-forme de découverte » axée sur les produits artisanaux, devenant essentiellement un centre commercial numérique, avec des expériences de produits en évolution et des outils de promotion aidant les marques à se connecter avec des clients potentiels et à maximiser leur intérêt.

Profitant du boom du commerce électronique, Pinterest a connu une forte augmentation d’utilisation l’année dernière, qui s’est quelque peu atténuée en 2021. Mais cela met en évidence la direction que prend la plate-forme, s’alignant sur les tendances croissantes des achats en ligne en facilitant davantage d’interactions et de dépenses dans l’application.

Le Brésil et le Mexique, en particulier, pourraient offrir d’importantes opportunités sur ce front. Pinterest a ouvert de nouveaux bureaux dans les deux pays plus tôt cette année, cherchant à tirer parti de l’intérêt local croissant et à fusionner avec les comportements numériques émergents sur de nouveaux marchés.

En fait, toute la croissance des utilisateurs de Pinterest au cours de l’année écoulée est venue de l’extérieur des États-Unis et, en tant que telle, il est logique que la plate-forme étende ses fonctionnalités à davantage de marchés, car elle s’efforce de modifier les comportements et l’engagement des utilisateurs.

Cela suffira-t-il à aider Pinterest à contrer les pertes potentielles alors que les gens retournent faire leurs achats en magasin à la suite de la pandémie ?

Dans sa dernière mise à jour des performances, la plate-forme a signalé une entrée de revenus de 125% en glissement annuel, malgré un nombre d’utilisateurs inférieur à celui de la période précédente.

Pinterest guide donc clairement plus de comportements d’achat et de dépenses, ce qui est de bon augure pour ses prospects, même si l’utilisation globale en prend un coup. Il convient également de noter que la grande majorité des revenus de Pinterest provient toujours des États-Unis, il a donc un potentiel de croissance beaucoup plus important sur ce front sur d’autres marchés, où il connaît une croissance d’utilisation plus forte.

Quoi qu’il en soit, pour les marques individuelles, cela constitue une autre considération dans vos efforts de marketing, ce qui pourrait aider à générer des conversions directes à partir de l’application.