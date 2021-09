Pinterest lance la prochaine étape de son programme d’aide aux entreprises appartenant à des minorités

Pinterest a annoncé la prochaine étape de son programme de reconstruction communautaire, qu’il a lancé pour la première fois en février pour aider les propriétaires d’entreprise sous-représentés qui ont été fortement touchés par la pandémie.

Comme vous pouvez le voir dans ce tweet et ce clip, Pinterest met à jour le nom du programme en « Pinterest Elevates », ce qui est plus représentatif des objectifs de l’initiative.

Comme expliqué par Pinterest :

«Le programme propose une formation sur mesure et des crédits publicitaires pour aider à élever les propriétaires d’entreprise qui sont des personnes de couleur, des personnes handicapées et des membres de la communauté LGBTQ+. Le programme soutient également notre objectif de rendre Pinterest plus diversifié et inclusif, en permettant la croissance d’entreprises sous-représentées sur la plate-forme.

Comme indiqué, les participants à Pinterest Elevates recevront une formation, ainsi que des crédits publicitaires pour aider à améliorer leurs performances dans l’application, tandis qu’ils pourront également assister à des ateliers virtuels sur des sujets tels que l’image de marque, la stratégie créative et la gestion de campagne.

Tous les participants se voient également attribuer un coach personnel pour les guider vers leurs objectifs commerciaux spécifiques, tandis que les marques seront également présentées dans une vitrine Pinterest Elevates dédiée dans l’application.

Il s’agit d’une initiative importante, avec divers rapports de recherche soulignant les impacts les plus importants de la pandémie sur les entreprises appartenant à des personnes issues de communautés minoritaires.

En effet, selon le rapport State of Small Business de Facebook, les entreprises des quartiers à majorité minoritaire ont connu des taux de fermeture beaucoup plus élevés (36 % contre 22 %), entre autres impacts. Cela pourrait entraîner des tendances sociétales à plus long terme, une augmentation des disparités économiques, et en tant que tel, il est important que nous cherchions à soutenir ces entreprises dans la mesure du possible, en vue de les aider à rester en activité sur le long terme.

Pinterest lui-même s’est également efforcé d’améliorer sa propre approche de la diversité et de la représentation, tant en interne qu’en externe, après que diverses questions ont été soulevées l’année dernière sur sa culture d’entreprise par d’anciens employés.

Le programme Pinterest Elevates en est une autre partie, tandis que Pinterest travaille également sur d’autres fonctionnalités et outils pour aider à améliorer l’inclusion et à maximiser les opportunités et les fonctionnalités pour davantage de groupes communautaires.

Vous pouvez en savoir plus sur le programme Pinterest Elevates, y compris comment vous pouvez nommer votre entreprise, ici.