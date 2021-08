Pinterest lance la technologie de recherche de motifs de cheveux pour 2021

Stocksy / Leandro Crespi Studio

Attention : La recherche d’inspiration pour les cheveux est 100 fois plus facile. Aujourd’hui, Pinterest a lancé une nouvelle technologie appelée “outil de modèle de cheveux” qui permet aux utilisateurs de rechercher des images par type de cheveux. La société affirme que le lancement a été fait en pensant aux Black, Brown et Latinx Pinners et constitue une étape majeure vers la mission de Pinterest de redéfinir la représentation en ligne pour tout le monde.

Désormais, lorsque vous recherchez des éléments tels que « coiffures d’été » ou « chignons mignons », vous pouvez affiner votre srecherche par six types de cheveux : protecteurs, frisés, bouclés, ondulés, raides et rasés / chauves. Cela signifie que vous pouvez aller droit au but et trouver les styles les plus pertinents pour vous et vos préférences, que vous recherchiez des coiffures pour vous-même ou pour vos clients. Tout cela grâce à un petit quelque chose appelé détection d’objets par vision – et c’est un gros problème pour l’inclusivité dans la technologie.

“Ce nouvel outil marquera une étape indispensable pour l’équité raciale dans le monde du codage”, a déclaré Naeemah LaFond, coiffeuse éditoriale et directrice artistique mondiale d’Amika (qui a travaillé avec Pinterest sur le lancement) dans un communiqué de presse. “Seulement l’idée simple que je n’ai pas à travailler deux fois plus dur pour trouver une coiffure à cause de mon type de cheveux change la donne. ”

L’outil de modèle de cheveux n’est pas le premier lancement de Pinterest dans l’espace d’inclusivité. En 2018, la société a donné aux utilisateurs la possibilité de rechercher des épingles par couleur de peau – une technologie que la société a continué de mettre à jour pour des résultats de recherche plus inclusifs et personnalisés. “Notre mission au sein de l’équipe des produits inclusifs est d’aider tout le monde à sentir que Pinterest est un endroit pour eux”, a expliqué Annie Ta, responsable des produits inclusifs de Pinterest, dans un communiqué de presse. “En tant que plateforme de découverte visuelle, nous avons la possibilité et la responsabilité de faire un meilleur travail pour accroître la représentation dans les produits que nous fabriquons.”

À partir d’aujourd’hui, la recherche de modèles de cheveux est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et sur iOS et Android (et elle sera également déployée sur les marchés internationaux au cours des prochains mois). Traduction : Vous pouvez commencer à obtenir des résultats personnalisés dès maintenant. Excusez-moi pendant que je vais tracer le reste de mes coiffures estivales faciles.

Ruby Buddemeyer Beauty Editor Ruby est la rédactrice beauté de Cosmopolitan, où elle couvre la beauté à travers l’imprimé et le numérique.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io