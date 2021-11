Pinterest lance un nouveau hub marketing pour les fêtes pour vous aider à planifier votre campagne

Pinterest a mis à jour son hub marketing des fêtes pour 2021, avec une gamme de nouvelles ressources et points de référence pour vous aider à optimiser vos campagnes d’épingles pour la poussée de fin d’année.

Et avec les ventes de commerce électronique qui devraient atteindre des records au cours de la période, Pinterest est bien placé pour générer de gros résultats, la plate-forme atteignant déjà de nouveaux pics de revenus et d’utilisation tout au long de 2021.

Il y a quelques conseils utiles ici – tout d’abord, Pinterest note que commencer tôt est la clé pour maximiser le succès de votre campagne de vacances.

« Les marques qui commencent leurs campagnes de vacances plus tôt dans la saison voient leurs ventes augmenter de 6 % et 4,7 fois plus de conversions que celles qui se concentrent uniquement sur les dernières semaines. »

En effet, selon les données de Pinterest, les acheteurs sont beaucoup plus actifs avant le Cyber ​​Monday (29/11), avec 60 % de toutes les ventes de vacances originaires de Pinterest ayant lieu avant cette date en 2020.

Pinterest fournit des aperçus de planification clés pour votre effort de marketing de vacances, ainsi que des personnalités d’utilisateur Pin essentielles à garder à l’esprit.

Pinterest a également créé un nouveau tableau des « meilleurs exemples de campagnes créatives en classe » pour vous aider à éclairer votre réflexion stratégique.

Il existe également des liens vers des informations sur les publicités Pinterest et une option pour demander une consultation gratuite sur la campagne des fêtes avec un expert Pin.

Pinterest a également inclus un guide de campagne sur les options publicitaires les mieux adaptées à différents objectifs.

Il n’y a pas beaucoup de nouveau contenu ici, mais Pinterest pourrait chercher à en ajouter d’autres dans les semaines à venir, et il est certainement pratique d’avoir tous ces points de référence et documents au même endroit, ce qui pourrait être d’une grande aide si vous essayez pour définir une campagne d’épingles.

Mais tu ferais mieux de bouger. Encore une fois, Pinterest dit que la majorité des ventes sont susceptibles de se produire au cours des trois prochaines semaines et demie, il est donc temps de faire pousser votre épingle.

Vous pouvez consulter la mise à jour Pinterest Holiday Marketing Hub ici.