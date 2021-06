Pinterest lance une liste de courses, des pop-ups et une expansion mondiale – WWD

L’évolution de Pinterest d’une simple inspiration à des achats inspirés a fait un nouveau pas en avant lundi avec l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité de liste d’achats et un prochain événement de style pop-up en ligne, ainsi que l’expansion mondiale des achats dans davantage de régions.

Les gens ont pu enregistrer ou « épingler » des produits depuis la création de la plate-forme, mais pour les récupérer, les utilisateurs ont dû passer d’un tableau Pinterest à un autre pour les retrouver. Shopping List regroupe automatiquement tous ces articles épinglés au même endroit pour les rendre plus faciles à rechercher ou à redécouvrir et, bien sûr, à acheter.

La fonctionnalité prend des détails importants, tels que le prix, les avis et l’expédition, et les organise dans une grille pour faciliter les comparaisons de produits et les décisions d’achat. Si les prix baissent sur ces produits, les utilisateurs recevront également des notifications les alertant de la transaction.

Alors que la notion quelque peu noble de favoriser l’inspiration a toujours été une étoile du nord pour la plate-forme, Shopping List ressemble à un effort plus concerté pour se concentrer sur les facettes les plus pratiques du shopping.

Comme Dan Lurie, responsable mondial des produits d’achat de Pinterest, l’a expliqué à WWD : « Au cours des dernières années, nous avons travaillé à rendre les choses plus faciles, afin qu’un Pinner puisse acheter tout ce qu’il voit sur Pinterest ou obtenir des recommandations personnalisées pour quelque chose. juste comme ça….La façon dont nous voyons cela relie l’inspiration de l’entonnoir supérieur dans laquelle nous sommes vraiment forts sur Pinterest avec cette expérience de découverte de prix au milieu de l’entonnoir qui commence à amener l’utilisateur à acheter.

“Donc Shopping List est une extension vraiment naturelle, plus bas vers la fin de l’entonnoir, où nous voulons permettre aux utilisateurs de récupérer facilement les produits qu’ils ont enregistrés”, a-t-il déclaré.

L’entreprise a de nombreuses raisons d’aider les utilisateurs à se reconnecter avec leurs objets de désir : selon les données internes de mai 2021, les utilisateurs de Pinterest sont plus de sept fois plus susceptibles d’acheter des produits qu’ils ont enregistrés.

Shopping List est d’abord lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni, suivis par l’Australie, le Canada, la France et l’Allemagne plus tard cette année.

Mais les Pinners de ces régions n’auront pas à attendre pour se plonger dans les autres outils d’achat de la plateforme. La société a également révélé qu’elle étendait son programme de marchands vérifiés et ouvrait des onglets de boutique de profil à ces marchés. L’Australie, le Canada, la France et l’Allemagne bénéficieront également des dernières fonctionnalités d’étiquetage des produits.

Pinterest a également dévoilé un nouvel événement à durée limitée appelé « The Goods by Pinterest ». Semblable à un pop-up, le spot shopping de deux semaines donnera aux utilisateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada une chance de voir et de ramasser des produits exclusifs en édition limitée de marques émergentes telles que Outdoor Voices et Olive & June aux États-Unis. , Lucy et Yak et Charlotte Tilbury au Royaume-Uni et Park and Fifth au Canada.

L’univers du commerce social est sans aucun doute en expansion, et il est clair que Pinterest jalonne son territoire en se concentrant sur la seule chose qui pourrait le différencier : la découverte.

« Une grande partie de l’utilisation refoulée est dans un état d’esprit de planification. Les gens viennent ici et essaient de déterminer ce qu’ils veulent que leur avenir soit, puis de déterminer les produits dont ils ont besoin pour en faire une réalité », a poursuivi Lurie. « Il y a aussi une partie de l’utilisation sur Pinterest qui est très décontractée. C’est presque comme lire un magazine ou un catalogue. Et ce ne sont que des gens qui ont une mentalité de magasinage, qui sont enfermés dans le centre commercial numérique, et ils essaient de s’inspirer de ce qui existe. Et donc The Goods by Pinterest s’inscrit vraiment dans cette veine d’utilisation.

En d’autres termes, Pinterest utilise l’inspiration humaine qui a toujours été fondamentale pour sa plate-forme et l’applique au shopping de manière stratégique en tant que stratégie commerciale.

« Nous avons vraiment évolué comme un lieu de découverte, et plus précisément un lieu de découverte personnelle, ce qui est assez visuel sur Pinterest. Ce processus a très naturellement évolué pour inclure des produits, car comme les Pinners commencent à le visualiser, vous savez, à quoi je veux que ma maison ressemble ? Ou à quoi je veux que mon mariage ressemble ? – les produits sont une partie naturelle de la réalisation de cela », a-t-il déclaré.

«Mais c’est vraiment un processus réfléchi, un processus plus lent. Une grande partie du commerce électronique consiste à essayer de vous convertir immédiatement », a-t-il ajouté. «Nous n’essayons certainement pas de construire cela. Nous essayons de vous aider à trouver la bonne chose pour votre style, pour votre budget et pour cette vision que vous essayez de créer.

La stratégie semble porter ses fruits. Pinterest a déclaré qu’au cours de l’année dernière, les consommateurs mondiaux se sont de plus en plus tournés vers la plate-forme en tant que destination d’achat importante, le nombre d’utilisateurs y faisant leurs achats ayant augmenté de plus de 200%.

Ces acheteurs ont également plus de valeur, selon une étude Pinterest d’avril menée par Dynata. Le rapport a révélé qu’en moyenne, les utilisateurs de Pinterest dépensent chaque mois deux fois plus que les non-pinneurs et ont un panier 85 % plus grand.

Ainsi, bien que l’inspiration humaine puisse être inestimable, les achats inspirés semblent conduire à des résultats concrets.