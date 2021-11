Pinterest lance une nouvelle équipe pour accélérer le développement de produits et de fonctionnalités

Alors que Pinterest envisage la prochaine étape du commerce électronique et facilite la découverte de produits, la plate-forme a annoncé aujourd’hui le lancement de TwoTwenty, une équipe dédiée d’ingénieurs, de concepteurs et d’experts en contenu et en produits qui se concentrera sur les tests et le lancement de nouvelles idées pour la plate-forme. .

Comme expliqué par Pinterest :

« Les idées viennent de toute l’entreprise via les Makeathons et un portail de soumission appelé ‘Idea Factory’. TwoTwenty va ensuite travailler à la recherche, au prototypage et aux tests pour identifier les fonctionnalités avec traction. Après expérimentation, ces idées d’incubation sont produites à grande échelle et transmises à d’autres équipes au sein de l’entreprise.

Il s’agit donc essentiellement d’un groupe de projet dédié, un peu similaire à l’équipe NPE de Facebook, bien que concentré sur le test de nouveaux outils et fonctions intégrés à l’application, par opposition aux explorations de l’équipe NPE dans des applications entièrement nouvelles.

L’idée est que l’équipe TwoTwenty sera en mesure de tester et de lancer de nouveaux projets plus rapidement, en fournissant à Pinterest une équipe Makeathon continue qui continuera à itérer et à expérimenter en fonction des dernières tendances et idées.

Pinterest dit que la première exploration de TwoTwenty consistait en des événements de créateurs diffusés en direct, qu’il a développés en fonction des commentaires des créateurs et de Pinner. Cela est finalement devenu Pinterest TV, qu’il a officiellement annoncé plus tôt ce mois-ci.

Cela s’explique également par l’intérêt croissant pour le commerce en direct, qui est déjà énorme en Chine. La popularité des achats en direct parmi les consommateurs chinois a conduit Pinterest, YouTube et Facebook (ou Meta) à essayer leurs propres projets d’achat en direct pour voir s’ils peuvent susciter plus d’intérêt.

L’alignement sur cette tendance plus large suggère que TwoTwenty surveillera plus que les commentaires de Pinner, les changements globaux de l’industrie étant également susceptibles de guider sa direction dans la création de nouveaux outils et ajouts.

Il sera intéressant de voir ce que l’équipe développera en réponse et si elle voit Pinterest évoluer encore plus rapidement sur les dernières tendances et outils commerciaux alors qu’elle cherche à maximiser son potentiel d’achat. Pinterest dépasse déjà son poids en matière de découverte visuelle, et avec la vidéo devenant un élément plus important de la plate-forme, TwoTwenty pourrait finir par jouer un rôle clé en renforçant ses options et en facilitant davantage d’opportunités de connexion à la marque.