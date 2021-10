Pinterest obtient l’accréditation MRC pour les métriques de broches, offrant plus d’assurance aux spécialistes du marketing

Pinterest a fait un pas en avant pour fournir une assurance supplémentaire aux spécialistes du marketing en obtenant l’accréditation du Media Ratings Council (MRC) pour les impressions sur les épingles d’affichage et les clics sur les épingles d’affichage.

L’accréditation MRC signifie que les métriques de Pinterest répondent aux normes du MRC en matière d’assurance qualité et d’exactitude.

Comme expliqué par Pinterest :

« Nous avons laissé le MRC entrer sous le capot pour comprendre comment Pinterest mesure, selon les normes de l’industrie. L’obtention de l’accréditation signifie que Pinterest a atteint ou dépassé la conformité aux normes de l’industrie pour mesurer les impressions d’affichage et les clics d’affichage. Cela inclut le filtrage du trafic invalide pour l’activité des robots et des robots d’exploration. »

En d’autres termes, les annonceurs peuvent désormais être plus sûrs que les données qu’ils obtiennent de Pinterest reflètent des personnes réelles qui interagissent avec leurs épingles et leurs annonces, ce qui pourrait les encourager à dépenser davantage.

Pinterest travaille à développer ses outils commerciaux et à capitaliser sur l’intérêt croissant pour le commerce électronique. La plate-forme a connu une croissance importante de son utilisation au cours des 18 derniers mois, et bien qu’elle ait perdu une partie de cet élan alors que de plus en plus de régions cherchent à rouvrir à mesure que le déploiement du vaccin se poursuit, l’exposition supplémentaire et le potentiel de portée des épingles, en particulier grâce à la promotion campagnes, pourraient offrir aux marques de nouvelles façons de maximiser leur image de marque et de générer ainsi plus de ventes directes.

Pinterest investit également dans de nouveaux formats de contenu, comme Idea Pins, son approche du format Stories, car il cherche à se pencher sur la vidéo et à maximiser l’intérêt des utilisateurs pour l’application.

L’accréditation MRC s’ajoutera à cette poussée, offrant à Pinterest un autre moyen de susciter l’intérêt des entreprises, avec l’assurance supplémentaire de la vérification par un tiers de ses processus.