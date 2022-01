Pinterest partage de nouvelles informations sur la façon dont les marques peuvent améliorer l’attrait des consommateurs de la génération Z

Pinterest a partagé un nouveau rapport de recherche sur les habitudes d’achat de la génération Z, qui explore comment les marques peuvent maximiser l’attrait de leurs produits et comment Pinterest peut aider à améliorer la connexion avec les jeunes consommateurs.

Le rapport examine ce que les « Zoomers » de la génération Z recherchent dans leur parcours d’achat et quels éléments sont les plus susceptibles de générer une meilleure réponse.

Comme expliqué par Pinterest :

« Les zoomers (consommateurs nés entre 1997-2012) ont tout vu – ce sont les premiers vrais natifs du numérique – la première génération qui ne peut pas se rappeler à quoi ressemblait la vie avant Internet. Cela les rend moins attachés à des marques particulières que les générations précédentes – et ils sont beaucoup plus enclins à trouver de nouvelles choses brillantes qui les distingueront.

En effet, Pinterest note que les Zoomers sont 20% plus susceptibles que les autres générations d’essayer un nouveau produit, tandis que ses données internes montrent que les Gen Zers ont également acheté 80% de nouveaux produits en plus au cours des 12 derniers mois par rapport aux autres générations.

Cela signifie qu’il existe une nouvelle opportunité pour les marques de puiser dans les marchés existants et de remettre en question le statu quo, si elles peuvent faire passer leur message correctement.

Et les bénéfices peuvent être importants :

« Les marques qui se connectent à la génération Z peuvent voir une opportunité de croissance des revenus 14 fois supérieure en moyenne avec cette génération au fil du temps par rapport aux autres générations. »

Afin de se connecter avec cette cohorte de consommateurs émergents, Pinterest conseille aux marques de se tourner vers :

Utiliser la vidéo – Pinterest dit que les publicités vidéo sont plus susceptibles de capter l’attention de la génération Z que les autres types de marketing. « En tant que premiers véritables natifs du numérique, les membres de la génération Z sont plus susceptibles de dire que les publicités vidéo les intéressent lorsqu’ils achètent de nouveaux produits que les autres générations. »

Mettre en valeur les valeurs de la marque – Pinterest dit que les consommateurs de la génération Z veulent savoir que les marques auprès desquelles ils achètent comprennent leurs valeurs et leurs préférences. Pour ce faire, les spécialistes du marketing doivent acquérir une compréhension approfondie du fonctionnement de chaque plate-forme et de ce qui est important pour un public plus jeune, tandis que les marques peuvent également montrer leur soutien aux causes et aux mouvements caritatifs à travers leurs publications et annonces.

Aidez-les à se démarquer – Pinterest dit que la génération Z se tourne vers des produits qui les aideront à exprimer leur identité unique. « Ayant grandi dans l’ère la plus ouverte sur le plan social à ce jour, la génération Z aime se démarquer – et utiliser les produits qu’elle achète pour aider à exprimer qui elle est ». En montrant comment vos produits peuvent les aider à laisser leur marque, cela pourrait aider à aligner votre marque sur les jeunes consommateurs.

Il s’agit de quelques conseils précieux – la plupart que vous avez probablement déjà entendus (vidéo, mettant en évidence des causes sociales). Néanmoins, il convient de noter ces éléments clés pour renforcer votre attractivité auprès des jeunes consommateurs.

Il est également intéressant de noter le désir de produits qui aident les utilisateurs de la génération Z à se démarquer. De nos jours, parmi les flux sociaux chargés et avec une connexion mondiale aux sous-cultures et aux tendances, il est plus difficile pour les jeunes de montrer leur individualité, et cela peut être un argument de vente pour les bonnes marques, en particulier dans la mode et les domaines connexes.

Pinterest note en outre que les Pinners, en particulier, sont des adopteurs précoces, les utilisateurs étant environ 15 % plus susceptibles d’acheter un nouveau produit dans la semaine suivant le lancement, tandis que Pinterest indique également que 50 % de la génération Z sont actifs sur la plate-forme, fournissant un lien avec ce public.

Il vaut la peine de noter ces points dans votre approche, et peut-être d’expérimenter certains de ces éléments dans votre plan marketing 2022.

Vous pouvez lire le rapport marketing complet de la génération Z de Pinterest ici.