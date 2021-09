Pinterest partage de nouvelles informations sur les tendances de recherche d’Halloween

Halloween approche à grands pas, et avec le déploiement du vaccin qui continue de prendre de l’ampleur, l’événement devrait offrir de nouvelles opportunités aux gens de se réunir et de célébrer en personne une fois de plus, reprenant les éléments traditionnels de la “saison effrayante”. ‘.

Et si vous cherchez à formuler une approche efficace pour vos efforts de marketing d’Halloween, ces nouvelles informations de Pinterest pourraient vous aider. La plate-forme a publié un nouvel aperçu des principales tendances de recherche d’Halloween qu’elle a vues jusqu’à présent dans l’application.

Et il semble en effet que les gens se préparent pour un grand Halloween cette année.

Selon Pinterest :

« Recherches contenant “L’inspiration d’Halloween » était 3 fois plus importante en août de cette année que l’année dernière. Les épingleurs ont commencé à planifier beaucoup plus tôt et les recherches se sont accélérées plus rapidement – les recherches contenant “Halloween” ont commencé à augmenter dès la deuxième semaine de mai (par rapport à la quatrième semaine de mai de l’année dernière) et elles ont augmenté 3,5 fois plus vite par rapport à la même période l’année dernière.

Compte tenu de l’élan croissant, il pourrait bien valoir la peine d’associer vos efforts de marketing à l’événement.

Alors, quelles sont les tendances observées par Pinterest ?

« Le thème d’Halloween de cette année est entièrement consacré aux fantasmes esthétiques exprimés dans des tons métalliques et vifs. L’esthétique qui a gagné en popularité au cours de la pandémie avait un élément de costume qui pourrait décoller cet Halloween, semblable à la fille VSCO qui a décollé comme costume l’année dernière. »

YouTube a également noté la croissance des tendances esthétiques, les utilisateurs cherchant à former une communauté autour de niches et de looks spécifiques.

Et selon Pinterest, ces éléments devraient dominer Halloween cette année :

Costume de fée esthétique (+76x) tenue de sorcière cottagecore (+11x) mode de base de clown (+2x) costume d’elfe des bois (+5x) costume de sirène maléfique (+4x)

Pinterest note également que « l’esthétique rétro d’Halloween » est le terme général le plus tendance lié à Halloween (+76x), qui pourrait voir certains de vos anciens favoris revenir dans les rues pour une nuit seulement, tandis que « décor d’Halloween vintage » (+3x) a également connu un essor.

“Cela inclut des décors classiques tels que des fantômes, des chats noirs, des sorcières et des Frankenstein, ainsi que des affiches ou des bannières qui semblent appartenir à une autre époque, telles que des images en noir et blanc de fêtes d’Halloween des années 20.”

Et bien que la sculpture sur citrouille reste populaire, les pommes sont de plus en plus considérées comme un aliment clé pour la saison.

beignet au cidre de pomme (+4x) beignet de campagne aux pommes (+4x) recette de boulettes aux pommes (+3x) enchiladas à la tarte aux pommes (+3x)

Si vous cherchez à rester au courant des dernières tendances d’Halloween, Pinterest peut être une excellente ressource, et vous pouvez utiliser l’outil Tendances de Pinterest à tout moment pour garder un œil sur les derniers changements.

Il y a certainement beaucoup de potentiel ici, et en s’alignant sur l’endroit où les gens regardent, cela pourrait aider à faire en sorte que votre lien d’Halloween soit un succès.

Vous pouvez en savoir plus sur les tendances d’Halloween de Pinterest ici.