Pinterest partage de nouvelles informations sur les tendances de suppression de contenu basées sur des violations de politique

Pinterest a publié son dernier rapport sur la transparence, qui décrit tout le contenu sur lequel il a supprimé ou pris des mesures en fonction des violations des règles au cours du premier semestre 2021.

Ce qui semble il y a un moment, n’est-ce pas ? La première moitié de 2021 était maintenant il y a plus de quatre mois – mais mis à part les retards de déclaration, le rapport fournit une perspective intéressante sur la façon dont Pinterest est utilisé et les problèmes qu’il rencontre, alors qu’il travaille pour assurer la sécurité de sa communauté.

En termes d’augmentation des violations de contenu, Pinterest a signalé une augmentation significative du nombre d’épingles désactivées pour des théories du complot au deuxième trimestre 2021 :

« Au premier trimestre 2021, nous avons désactivé 24 134 images distinctes, qui comprenaient 166 189 épingles, pour violation de cette politique. Au deuxième trimestre 2021, nous avons désactivé 16 204 images distinctes, qui comprenaient 1 148 947 épingles, pour non-respect de cette règle. De ces épingles, 95 % n’ont jamais été vus par les utilisateurs au cours de cette période de référence. »

Il n’y a donc pas eu de grand saut dans le contenu de complot unique, mais sa prévalence a grimpé en flèche, ce qui est probablement lié au déploiement plus large du vaccin COVID et aux diverses préoccupations liées à la pandémie.

Pinterest a également enregistré une augmentation des suppressions d’épingles liées aux services sexuels pour adultes, avec plus du double de la quantité de contenu mis en œuvre au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, tandis qu’il a également enregistré beaucoup plus de désactivations pour harcèlement et critiques – bien que beaucoup d’entre elles soient par erreur :

« Au premier trimestre 2021, nous avons désactivé 5 540 images distinctes, qui comprenaient 124 713 épingles, pour violation de cette politique. Au deuxième trimestre 2021, nous avons désactivé 7 238 images distinctes, qui comprenaient 1 238 782 épingles, pour non-respect de cette règle. Nous avons déterminé qu’une petite poignée de ces images distinctes, et leurs plus de 990 000 épingles correspondantes identifiées par machine, étaient incorrectement désactivées, et nous avons rétabli ce contenu après avoir repéré l’erreur.

Ce qui souligne les défis constants liés à l’utilisation de systèmes d’identification de contenu automatisés à cette fin – sans la nuance et le jugement d’un humain, des erreurs se produiront. Mais encore une fois, s’appuyer sur les humains laisse ces travailleurs vulnérables aux impacts de leur vision, il n’y a donc pas de solution idéale sur ce front.

Pinterest a également connu une augmentation des suppressions liées à sa politique sur les marchandises et activités dangereuses, bien que beaucoup d’entre elles soient dues à un nettoyage plus large de la plate-forme.

Dans l’autre sens, Pinterest a constaté une forte réduction des désactivations du premier au deuxième trimestre pour les épingles qui partageaient la violence et les menaces graphiques, ainsi que l’automutilation et les comportements nuisibles. La prévalence du spam était également en baisse, d’après les données.

Il y a quelques tendances intéressantes à noter ici, qui reflètent en grande partie les tendances plus larges des médias sociaux – bien qu’il soit intéressant de les noter sous un angle spécifique à l’épingle, la plate-forme n’étant généralement pas considérée comme étant aussi touchée par ces comportements que d’autres applications.

Mais Pinterest compte désormais 444 millions d’utilisateurs et, à ce titre, une influence significative à part entière. Ce qui, bien sûr, attire davantage d’acteurs mal intentionnés cherchant à utiliser cette portée pour renforcer leur message, c’est vraiment pourquoi nous avons besoin d’approches plus uniformes à l’échelle de l’industrie pour traiter ces problèmes et préoccupations afin de clarifier ce qui est acceptable, d’un perspective plus large et ce qui devrait être appliqué par ces groupes.

Pinterest, sur la base de ces chiffres, fait du bon travail pour répondre à ces préoccupations et empêcher un tel contenu d’atteindre les utilisateurs, mais un accord et une compréhension plus universels renforceraient ces efforts.