Pinterest partage de nouvelles informations sur les tendances de voyage émergentes alors que les gens regardent au-delà de la pandémie

Avec le déploiement du vaccin qui prend de l’ampleur dans de nombreuses régions, les gens cherchent maintenant à revenir à leurs comportements habituels d’avant COVID, les voyages étant une priorité pour beaucoup.

Rien de tel que des mois de confinements et de restrictions pour éveiller votre esprit d’aventure, alors qu’en même temps, de nombreux voyageurs potentiels ont également économisé leur argent tout au long des mois de confinement, leur donnant plus de possibilités d’évasion avec leurs projets de vacances à venir.

C’est certainement là que les gens regardent, selon les dernières données de Pinterest. Pinterest indique que le nombre total de recherches de voyages sur sa plate-forme est en hausse de 19% en 2021, par rapport aux niveaux d’avant la pandémie en 2019, tandis que dans le même temps, les recherches pour des destinations spécifiques sont en baisse de 14% au cours de la même période.

Selon Pinterest :

« Les voyageurs d’aujourd’hui sont de plus en plus guidés par des passions (comme la randonnée, la gastronomie ou les musées) ou des objectifs (comme s’échapper de la ville ou courir après l’été), plutôt que par des destinations spécifiques. Par exemple, les recherches de « destinations de vacances de rêve » sont en hausse de 482 % d’une année sur l’autre. »

Cela, dit Pinterest, donne aux spécialistes du marketing du voyage plus d’opportunités d’atteindre les voyageurs potentiels avec de nouvelles offres et offres, en les attirant avec des plans d’évasion et d’aventure, s’alignant sur le désir plus large de sortir et de revoir le monde.

Les voyages intérieurs, en particulier, ont été populaires, et Pinterest a partagé cette carte des principales destinations privilégiées parmi les Pinners au cours des derniers mois.

Cela pourrait vous aider à orienter votre réflexion sur la façon de commercialiser vos programmes et forfaits de voyage, ainsi que sur les articles et les éléments que les gens devront emporter avec eux lors de leurs nouvelles escapades.

Et Pinners est définitivement un marché ouvert à cet égard :

« 72 % des personnes utilisant Pinterest pour planifier leurs voyages ont utilisé la plateforme pour décider de leur destination de voyage. Vous pouvez faire entrer votre marque dans le mix en rencontrant des gens quand et où ils recherchent.

Cela a été deux années difficiles pour les spécialistes du marketing du voyage et de l’événementiel, mais la lumière au bout du tunnel semble maintenant être en vue, avec de nouvelles statistiques comme celles-ci soulignant l’intérêt croissant pour une escapade, ce qui pourrait conduire à un bien nécessaire. boom du tourisme alors que nous entrons dans les derniers mois de 2021.

Espérons que pour les personnes et les régions qui en dépendent, nous sommes désormais sur la bonne voie pour assister à un retour à la croissance.

Vous pouvez lire le rapport de voyage complet de Pinterest ici.