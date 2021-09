Pinterest partage de nouvelles informations sur les tendances qui prennent de l’ampleur sur la plate-forme et sur la manière dont les marques peuvent tirer parti des changements clés

Pinterest a fourni un nouvel aperçu des tendances clés qui gagnent du terrain sur sa plate-forme, ainsi que quelques exemples de la façon dont les marques utilisent ses informations sur les tendances en évolution pour formuler une sensibilisation plus efficace des Pins.

En décembre de l’année dernière, Pinterest a publié son rapport “Pinterest Predicts”, qui mettait en évidence 30 tendances qui, selon lui, deviendraient des mouvements plus importants en 2021, sur la base d’une activité de recherche et d’un engagement croissants.

Maintenant, Pinterest dit qu’il a obtenu la plupart d’entre eux correctement, avec ses dernières données montrant que 80% des tendances identifiées dans ce rapport gagnent en popularité tout au long de l’année.

Comme expliqué par Pinterest :

« En offrant aux marques un aperçu de l’avenir – pendant l’état d’esprit de découverte critique – Pinterest aide les annonceurs à se connecter plus profondément avec leur public. La capacité de Pinterest à prédire de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements en fonction de l’activité de Pinner continue de croître et devient une valeur ajoutée de plus en plus importante pour les annonceurs.

En effet, Pinterest ajoute plus d’outils sur ce front, y compris son outil Pinterest Trends très utile, qui vous permet de rechercher n’importe quel mot-clé et de voir comment les gens interagissent avec ce sujet dans l’application.

Ce même processus est un élément de la façon dont les analystes de données de Pinterest ont élaboré son aperçu des prédictions Pinterest, et Pinterest dit que, sur la base de ses données, les marques connaissent du succès en formulant des stratégies autour des changements clés.

Buick a créé une campagne autour de la tendance Little Moments of Big Love basée sur des recherches selon lesquelles les gens sur Pinterest célèbrent même les plus petites occasions. Et bien que cette tendance soit née de la catégorie fêtes et événements, cela n’a pas empêché la marque automobile d’en profiter, en exploitant l’idée que les gens organisaient des soirées cinéma sous les étoiles. Les performances de la campagne ont dépassé les références, avec un taux d’achèvement vidéo (VCR) supérieur de 74 % par rapport aux références automatiques. Dawn a profité de la tendance à la hausse Bland is Banned et a lancé un package de tendances basé sur le pic de recette épicé, résultant en des CPM 24% plus efficaces que l’indice de référence des ménages.



Ce sont quelques exemples pratiques et exploitables de la façon dont vous pouvez utiliser les informations de Pinterest pour améliorer vos performances sur la plate-forme, et il est clair qu’il est utile de s’aligner sur ces tendances et les prédictions de Pinterest, comme moyen de se lier aux intérêts croissants des utilisateurs.

En plus de cela, Pinterest note également que les tendances durent plus longtemps sur sa plate-forme, les changements habituels se prolongeant 21% plus longtemps que sur les autres réseaux.

« La plupart des tendances sur Internet durent environ six mois, puis s’estompent. Mais pas sur Pinterest. Ici, les tendances soutiennent une croissance mensuelle plus de 20 % plus longtemps que les tendances sur le reste de l’Internet. En d’autres termes, ils ne sont pas qu’un feu de paille. Ce qui signifie que les marques et les créateurs qui présentent ces tendances bénéficient d’un contenu avec une durée de vie plus longue. »

Pour illustrer cela, Pinterest a partagé ce graphique de tendance montrant l’intérêt de recherche pour « Forest resort » au fil du temps.

Pinterest dit que cette tendance, qui est identifiée dans son rapport, a soutenu la croissance pendant 13 mois, au lieu de voir un pic à court terme.

Cela pourrait faire des tendances Pinterest une considération encore plus importante.

Alors que Pinterest a perdu une certaine dynamique de croissance des utilisateurs au cours du dernier trimestre, la plate-forme a connu une augmentation significative de l’intérêt au milieu de la vague de commerce électronique inspirée par COVID. Pour certains, Pinterest est devenu un remplaçant du centre commercial physique pendant les fermetures, ce qui l’a aidé à établir des liens plus solides avec les utilisateurs et à devenir un outil plus important pour la découverte et l’achat de produits. Pinterest cherche à s’appuyer sur cela avec des options de balises de produit étendues et de nouvelles fonctionnalités telles que les épingles d’idées pour s’adapter aux tendances de consommation vidéo.

Ensemble, ils forment une combinaison potentiellement puissante pour vos efforts de commerce électronique, et les données ici montrent que Pinterest peut être une excellente plate-forme pour apprendre et utiliser les changements clés dans votre approche de marketing numérique.

Vous pouvez consulter la mise à jour complète des prévisions de Pinterest ici.