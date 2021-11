Pinterest partage des informations sur les tendances en matière de cadeaux de Noël en fonction de l’augmentation du volume de recherche d’épingles

Pinterest cherche à vous aider à guider vos achats des Fêtes avec de nouvelles informations sur les tendances montantes en matière de cadeaux sur la plate-forme, notamment les recherches de mode, de beauté et de gadgets qui gagnent du terrain dans l’application.

Bien entendu, Pinterest met l’accent sur la mode et la beauté, et les données montrent que le « fair grunge » est la chose cette année.

« La génération Z est avant tout une question d’esthétique – L’esthétique tendance parmi la génération Z pour les vacances est fée grunge (362x), qui comprend des éléments fantaisistes tels que des colliers de perles et des styles gothiques.«

Alors, qu’est-ce que le « fairy grunge » implique exactement ?

Pinterest dit que les bottes à plateforme noires sont à la hausse, tout comme les recherches pour « sweat Goblincore ».

Pinterest rapporte également que les recherches sur « gilet pull confortable » gagnent du terrain, ainsi que « vêtements de chambre soyeux ».

On dirait que la tendance WFH se traduit par la mode grand public – ou du moins, les gens cherchent à être encore plus à l’aise à la maison.

La génération X, quant à elle, recherche des articles de mode haut de gamme, avec des recherches de « sacs à main de luxe » jusqu’à 4 fois supérieures au volume normal, et les « montres de luxe pour hommes » suscitent un intérêt 3 fois plus élevé.

La raison pour laquelle quelqu’un achète une montre de luxe me dépasse, compte tenu des fonctionnalités de l’Apple Watch et des appareils associés, ainsi que de la prochaine génération de montres intelligentes qui auront encore plus de fonctionnalités. Mais en tant que flex, bien sûr, certains d’entre eux sont impressionnants.

Les baby-boomers, quant à eux, recherchent des «jupes en similicuir» et des «bijoux anciens en or».

C’est donc quelque chose.

En termes de tendances beauté, les jeunes consommatrices recherchent un maquillage rétro des années 70 (39x), tandis que les Millennials recherchent du « soft glam » (41x) pour s’inspirer du maquillage.

De plus, les styles de barbe sont en hausse pour les hommes (3x)

Dans les articles ménagers, la génération Z s’intéresse à « l’esthétique terreuse » cette année, tandis que les Millennials privilégient les « idées de ferme confortable » (200x).

La « décoration minimaliste » est la tendance clé parmi la génération X, tandis que les baby-boomers cherchent à ‘styles éclectiques mais vintage’ pour leur inspiration de design d’intérieur.

Enfin, en ce qui concerne les gadgets technologiques, Pinterest indique que l’intérêt pour les produits technologiques est en hausse de 45 % dans l’ensemble, avec les « salles de jeux sympas » et les « gadgets maison » parmi les principaux éléments.

Ce sont quelques notes intéressantes, et compte tenu de l’accent mis par Pinterest sur la découverte de produits et l’achat, ces tendances seraient en grande partie indicatives des intérêts plus larges des consommateurs, ce qui pourrait aider à inspirer vos initiatives de marketing des fêtes.

Et avec 444 millions d’utilisateurs actifs, Pinterest lui-même génère de nombreuses activités de découverte et d’achat de produits, ce qui mérite également d’être pris en compte, en particulier si vos produits s’intègrent dans ces niches et tendances clés.

Vous pouvez lire l’aperçu complet des tendances en matière de cadeaux de Pinterest ici.