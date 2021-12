Pinterest partage ses prévisions de tendances pour 2022, basées sur les données d’utilisation

Pinterest est très satisfait de ses rapports prévisionnels annuels.

L’année dernière, la plate-forme a noté que ses prévisions de tendance pour 2020 étaient correctes à 80 %, une affirmation qu’elle a encore une fois répétée dans son dernier rapport Pinterest Predicts, qui donne un aperçu de la direction prise en 2022, sur la base de l’activité des broches, dans une fourchette de catégories d’entreprises.

Cette fois-ci, Pinterest a mis en évidence 35 tendances qui, selon lui, ne sont pas encore à la mode, mais le seront dans un avenir proche (Pinterest a partagé 30 tendances l’année dernière).

Les tendances vont du maquillage à la mode, en passant par la décoration intérieure, avec divers autres éléments moins Pinterest-y en cours de route.

Comme vous pouvez le voir ici, pour chaque tendance, Pinterest fournit un aperçu récapitulatif, ainsi que les tendances de recherche associées qu’il voit et qui renforcent sa prédiction.

Pinterest a également fourni un aperçu plus visuel de chaque tendance sur son mini-site dédié Pinterest Predicts, ainsi que des échantillons d’épingles dans chaque catégorie.

Et en plus de son rapport sur les tendances globales, cette année, Pinterest fournit également des informations de prédiction de tendances personnalisées, basées sur l’activité de votre épingle et ses notes de tendance, pour mettre en évidence les changements à venir qui sont les plus susceptibles de vous intéresser.

« Notre toute première expérience in-app est un ensemble d’épingles à idées personnalisées qui emmèneront les utilisateurs dans un voyage à travers les idées qu’ils ont aimées, les tendances qu’ils ont peut-être été les premiers à essayer et montrer leur mois le plus inspiré en 2021, à nos suggestions prédictives de choses qu’ils devraient essayer en 2022. Pour trouver Your 2022, ouvrez l’application Pinterest sur iOS ou Android et cliquez sur le lien de votre flux d’accueil dans les semaines à venir.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle expérience Tendances fournira des informations d’utilisation personnelles, ainsi que les principales tendances du rapport plus large qui correspondent à vos intérêts.

Il y a des données intéressantes ici, et si vous faites du marketing sur Pinterest, ou si vous envisagez la plate-forme pour votre stratégie 2022, il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux notes et aux données sur les tendances de recherche, qui peuvent fournir des conseils clés dans votre approche.

Et à 80 % de valeur prédictive, en termes de signalement de ce qui va suivre, les antécédents de Pinterest sont solides.

Peut-être qu’il existe un moyen pour vous d’orienter vos promotions autour de ces changements à venir.