Pinterest perd 10 millions d’utilisateurs plus actifs alors que les restrictions COVID s’assouplissent et que les acheteurs retournent dans les magasins physiques

Pinterest a partagé sa dernière mise à jour des performances, qui montre une baisse continue du nombre d’utilisateurs actifs en raison de la sortie du verrouillage de plus de régions et du retour des acheteurs dans les magasins physiques, tandis que les revenus sont restés stables, malgré les défis du marché.

Tout d’abord, sur l’utilisation – Le nombre total de MAU de Pinterest est tombé à 444 millions au troisième trimestre, en baisse de 10 millions par rapport à la période de référence précédente.

Comme vous pouvez le voir ici, ses chiffres pour le deuxième trimestre étaient en baisse de 24 millions de MAU auparavant, donc au cours des deux dernières périodes, après une longue période de croissance régulière, Pinterest a perdu quelque 34 millions d’utilisateurs actifs au total.

Ce n’est pas un bon signe – mais encore une fois, les conditions de marché volatiles, en raison de COVID, sont difficiles à prévoir, et de toutes les plateformes sociales, Pinterest, avec son accent sur le shopping, a toujours été le plus susceptible d’être durement touché par la réouverture des magasins physiques.

Pendant la période de verrouillage, au cours de laquelle Pinterest a ajouté plus de 100 millions d’utilisateurs actifs supplémentaires, la plate-forme s’est présentée comme un centre commercial virtuel et un remplacement pour la navigation IRL. Ce qui a entraîné une croissance importante, mais l’inconvénient est maintenant qu’avec la réouverture des centres commerciaux, l’utilité de Pinterest va être réduite, au moins dans une certaine mesure.

Comme Pinterest l’explique :

« Alors que les fermetures se sont assouplies, les gens ont adopté la vie à l’extérieur de leur domicile, une tendance qui a provoqué une baisse spectaculaire de notre taux de croissance d’une année sur l’autre des utilisateurs actifs mensuels (MAU) au deuxième et au troisième trimestre, alors que les préférences des consommateurs se sont éloignées de notre cœur à -cas d’utilisation à domicile.

Ce sera le scénario principal du rapport du deuxième trimestre de la plate-forme, mais il y a des raisons d’être optimiste dans d’autres éléments, et il y a aussi un argument à faire valoir que Pinterest ne devrait pas être mesuré sur la croissance de l’utilisation de la même manière que les autres réseaux sociaux, car il n’est pas aussi dépendant de la même chose pour la croissance de son entreprise.

Cela se reflète quelque peu dans les chiffres du revenu moyen par utilisateur de Pinterest, qui ont encore augmenté au troisième trimestre :

Sa croissance internationale de l’ARPU est encore très mineure, mais Pinterest est toujours en train de déployer ses outils d’achat dans davantage de régions, tandis que son APRU américain continue d’augmenter régulièrement.

Encore une fois, l’argument ici est que Pinterest a plus d’opportunités de gagner de l’argent grâce à ses activités d’achat, au lieu de s’appuyer sur une exposition plus large aux publicités, car l’accent est mis sur l’incitation à l’action directe avec chaque épingle, au lieu d’atteindre le public le plus large possible.

Pinterest, bien sûr, génère toujours ses revenus grâce à l’exposition publicitaire, mais l’objectif de l’application est différent, ce qui pourrait atténuer l’impact d’une croissance plus lente, si Pinterest peut maximiser le nombre d’utilisateurs qu’elle a.

« L’engagement d’achat reste solide, le nombre de Pinners s’engageant avec les surfaces d’achat en hausse de plus de 20 % d’un trimestre à l’autre et de 60 % d’une année sur l’autre. »

Pinterest développe toujours cela, mais s’il commence à prélever des frais sur les achats, par exemple, et s’il peut générer de meilleurs résultats de vente pour certains secteurs verticaux, il a encore un potentiel important de croissance des revenus, même avec des taux d’utilisation comparatifs plus faibles.

En termes de chiffre d’affaires, son apport au T3 a augmenté de 43% d’une année sur l’autre pour atteindre 633 millions de dollars.

Pinterest dit avoir constaté une augmentation de la demande de la part des grands annonceurs de la vente au détail, tandis que les recherches globales de produits ont augmenté de plus de 100 % d’une année sur l’autre. Les recherches dans l’onglet Boutique par les Pinners de la génération Z ont également augmenté de plus de 200 % en glissement annuel.

Cependant, le principal impact a eu lieu dans le secteur des CPG, qui, selon Pinterest, a connu un ralentissement en raison de «ruptures de la chaîne d’approvisionnement, de pénuries de stocks et de main-d’œuvre, et de la hausse des prix des matières premières».

Néanmoins, son taux de croissance des revenus reste stable – bien que l’on s’inquiète que, s’il continue à perdre des utilisateurs, l’intérêt des annonceurs diminue également, ce qui peut l’obliger à se tourner vers d’autres mesures de croissance des revenus.

Pinterest a annoncé une gamme de nouvelles options au cours des derniers mois, y compris ses options d’essai AR avancées, ‘Takes’ for Idea Pins, fournissant un élément plus interactif, et son flux Watch, un flux vertical en plein écran, à défilement et à défilement. .

S’inspirant des dernières tendances de consommation (alias TikTok), Pinterest cherche spécifiquement à s’aligner sur l’intérêt croissant pour la consommation de vidéos, qui comprend également les achats en direct, un autre élément qu’il expérimente actuellement.

Cela n’a pas encore été un test significatif, mais l’évolution continue de la plate-forme en tant qu’utilitaire clé de découverte de produits et d’achat est impressionnante, Pinterest cherchant à capitaliser sur l’impulsion COVID dans le commerce en ligne comme moyen de maximiser son potentiel.

En effet, Pinterest note spécifiquement le potentiel des Idea Pins dans sa mise à jour :

« Nous pensons que notre nouveau format de contenu natif axé sur la vidéo, Idea Pins, peut générer un engagement plus profond et plus fréquent sur la plate-forme à long terme. Le contenu axé sur les créateurs s’est avéré être un moteur d’engagement sur d’autres plateformes, mais les épingles à idées offrent une valeur différenciée aux créateurs et aux utilisateurs car elles sont conçues pour inspirer l’action plutôt que simplement pour divertir.

Encore une fois, l’accent mis sur le shopping, par opposition à l’engagement social, offrira idéalement plus d’opportunités à Pinterest pour maximiser les utilisateurs qu’il a, donc même s’il en a moins, il pourrait toujours générer une réponse plus forte pour les annonceurs et les partenaires commerciaux grâce à son focalisation plus fine.

Et cela pourrait bien finir par être une approche beaucoup plus précieuse que certaines autres applications sociales – même s’il convient également de noter que malgré les baisses les plus récentes de son utilisation, le nombre global d’utilisateurs de Pinterest a connu un grand bond au cours de la dernière année, et toutes les entreprises opèrent dans un environnement inconnu, il est donc difficile de prévoir pleinement les sauts et les changements indicatifs de ce type.

À cet égard, vous feriez peut-être mieux de comparer les chiffres du troisième trimestre 2021 de Pinterest au troisième trimestre 2019 comme mesure plus indicative :

Cela ne veut pas dire que nous devrions laisser Pinterest complètement décroché pour son ralentissement plus récent, car la plupart des applications sociales ont connu une utilisation accrue, avec des verrouillages et d’autres mesures entraînant en fait plus d’utilisation d’Internet, pas moins. Mais je ne rejetterais pas non plus l’augmentation de deux ans ici, et la rigidité relative de la plate-forme pour la base d’utilisateurs plus engagée de l’application (des recherches antérieures ont montré que jusqu’à 90% des utilisateurs hebdomadaires utilisent la plate-forme pour prendre des décisions d’achat)

En effet, Pinterest génère plus de ventes directes que jamais pour plus d’entreprises, et à 444 millions de MAU, il est difficile d’ignorer ce potentiel.

Et alors qu’elle continue d’apporter ses outils d’achat dans de plus en plus de régions, ses opportunités continuent de croître. Ce n’est peut-être pas le meilleur résultat pour Pinterest en ce moment, mais son développement, son innovation et sa croissance continus peuvent encore conduire à de grandes opportunités.