Pinterest perd 24 millions d’utilisateurs alors que les verrouillages facilitent et que les magasins physiques rouvrent dans le monde

Après avoir signalé 11 trimestres consécutifs de croissance du nombre d’utilisateurs, Pinterest a pris un coup, la plate-forme ayant enregistré une baisse du nombre total d’utilisateurs au deuxième trimestre, bien que ses revenus soient restés solides pour la période.

Mais les utilisateurs seront l’histoire clé ici – comme vous pouvez le voir ici, Pinterest a perdu 24 millions d’utilisateurs au cours des trois derniers mois, les utilisateurs américains perdant 5% d’une année sur l’autre.

La perte, selon Pinterest, est en grande partie attribuable au déploiement mondial du vaccin et à la réouverture des magasins physiques, qui ont eu un impact sur l’adoption du commerce électronique et de la navigation en ligne.

Selon Pinterest :

« Moins d’UAM sont arrivées sur Pinterest au cours du deuxième trimestre que prévu. Le principal moteur du ralentissement de la croissance des MAU d’une année à l’autre dans le monde et de la baisse des MAU d’une année à l’autre aux États-Unis a été l’assouplissement généralisé des restrictions liées à la pandémie. À mesure que les blocages ont été levés, les gens ont passé moins de temps à la maison au deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020. Étant donné que de nombreux cas d’utilisation de base de Pinterest (par exemple, décoration, jardin, cuisine, bricolage) sont particulièrement pertinents à la maison, nous pensons que nous avons bénéficié de manière disproportionnée de l’augmentation du temps passé à la maison pendant les blocages pandémiques. “

En d’autres termes, les résultats de l’année dernière étaient quelque peu anormaux, en raison de la pandémie, ce qui signifie que ces chiffres seront inévitablement mauvais en comparaison. Dans l’ensemble, 454 millions d’utilisateurs au total sont stables, en termes de trajectoire de croissance à plus long terme de la plate-forme – c’est juste que l’ajout de 62 millions d’utilisateurs supplémentaires au cours de l’année écoulée n’était pas durable, ce qui amplifie quelque peu les pertes.

Pour le contexte, le nombre d’utilisateurs de Pinterest est passé de 367 millions au premier trimestre 20 à 416 millions au deuxième trimestre 20, la plus forte augmentation trimestrielle de la plate-forme de son histoire (49 millions). Sans l’afflux pandémique qui a suivi, et sur la base de son nombre actuel d’utilisateurs (454 millions), Pinterest aurait affiché une augmentation moyenne de 17,4 millions de nouveaux utilisateurs par trimestre au cours de l’année écoulée, ce qui serait considéré comme une bonne performance. Mais surfer sur la vague induite par COVID a brouillé cela avec une comparaison beaucoup plus variable et moins favorable.

Les impacts spécifiques de la réouverture des commerces de détail sont également soulignés dans les notes de Pinterest, la plate-forme expliquant que le plus gros frein à ses chiffres d’utilisation était dû au nombre réduit de personnes se connectant à la plate-forme via le Web. Pinterest indique également que les utilisateurs de Pinterest basés sur le Web étaient «moins engagés et généraient moins de revenus» que les Pinners qui utilisent l’application mobile.

« Au deuxième trimestre, les MAU sur nos applications mobiles ont augmenté aux États-Unis d’une année sur l’autre et ont augmenté de plus de 20 % à l’échelle internationale. »

Donc, si vous cibliez les utilisateurs d’épingles sur le Web ou si votre marché cible est principalement basé sur les ordinateurs de bureau, ce n’est peut-être pas la meilleure option de diffusion pour votre marque.

Pinterest note cependant que les achats et l’engagement de recherche, dans l’ensemble, restent solides, de sorte que les gens découvrent toujours de nouveaux produits et marques, et achètent via l’application.

Cet élément particulier a bénéficié de l’amélioration des processus d’ingestion de flux de la plate-forme (les téléchargements de catalogue ont augmenté de 50 % d’un trimestre à l’autre au cours du deuxième trimestre), ce qui facilite l’achat d’épingles et donne aux marques plus d’opportunités de présenter leurs produits aux consommateurs actifs.

Essentiellement, cela signifie que même si Pinterest n’a peut-être pas autant d’utilisateurs, dans l’ensemble, les utilisateurs qu’il a peuvent s’avérer tout aussi précieux, s’il peut continuer à affiner et à améliorer ses expériences d’achat in-stream.

Cela se reflète en grande partie dans les statistiques du revenu moyen par utilisateur de Pinterest, qui ont augmenté au premier trimestre.

Ainsi, même si elle perd de l’audience, les personnes qui utilisent l’application sont toujours engagées, ce qui est un signe positif pour l’application.

La croissance reste un élément clé, et Pinterest devra la remettre sur les rails. Mais les chiffres, comme le note Pinterest, reflètent une sorte de correction du marché, suite à l’augmentation de l’utilisation du Web l’année dernière, à la suite des blocages mondiaux. À mesure que cette vague recule, nous obtenons une perspective plus précise sur ce qui peut être considéré comme la trajectoire de croissance réelle de chaque entreprise – et en ce sens, Pinterest développe son élément central, en fournissant une plate-forme pour la découverte et l’achat d’achats et en facilitant davantage d’opportunités marketing. .

Les statistiques d’utilisateurs haut de gamme semblent mauvaises, mais les chiffres de performance sous-jacents indiquent toujours un potentiel important pour atteindre les clients potentiels dans l’application.

Pinterest note en outre que les Pinners de la génération Z continuent d’être très engagés :

“Les MAU américaines de moins de 25 ans ont connu une croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre et ont montré un engagement particulièrement fort avec notre nouveau format de contenu natif, Idea Pins.”

Les épingles d’idées – qui étaient des épingles d’histoire – s’alignent sur la tendance plus large de l’engagement des histoires, il n’est donc pas surprenant de les voir intéresser les jeunes utilisateurs. Et le fait que Pinterest constate un engagement plus fort avec ce segment d’audience, alors que les ventes de commerce électronique continuent d’augmenter, est également un signe positif pour une expansion future.

Pinterest indique que le nombre d’épingles à idées créées quotidiennement a été multiplié par plus de 7 depuis le début de l’année et que les impressions quotidiennes des épingles à idées ont été multipliées par plus de 10 au cours de la même période. A considérer dans votre stratégie.

En termes de revenus, Pinterest a généré 613 millions de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 125 % en glissement annuel.

Pinterest dit avoir constaté un intérêt particulièrement fort des annonceurs de la part des grands détaillants américains et des marques de voyages, tandis que l’expansion continue de ses outils commerciaux sur de nouveaux marchés a également contribué à augmenter les revenus.

Encore une fois, les chiffres ici subvertissent ce qui sera le récit plus large, étant donné que la plate-forme a perdu des utilisateurs. Parce qu’il a perdu une quantité surprenante de MAU – mais en adoptant une perspective similaire aux nombres d'”utilisateurs actifs quotidiens monétisables” de Twitter, alors que Pinterest a peut-être perdu une certaine audience, il peut également s’affiner vers des utilisateurs plus rentables ou des personnes qui utilisent réellement l’application pour dépenser de l’argent.

Si Pinterest peut continuer à produire des résultats, alors il a une bonne opportunité de consolider davantage ces résultats et de construire à partir de là – mais le souci, bien sûr, est que les baisses d’audience se traduiront par moins d’intérêt des annonceurs. C’est pourquoi Pinterest devra souligner le potentiel de ses options d’achat direct pour maintenir l’activité commerciale.

Pour l’avenir, Pinterest a essentiellement déclaré qu’il ne savait pas à quoi s’attendre :

« Notre attente actuelle est que le chiffre d’affaires du troisième trimestre augmentera de l’ordre de 40 % d’une année sur l’autre. Nous prévoyons que les dépenses d’exploitation du troisième trimestre augmenteront légèrement d’un trimestre à l’autre alors que nous continuons d’intensifier les investissements dans nos priorités stratégiques à long terme, avec des plans pour reprendre notre campagne de marketing de marque au début du quatrième trimestre. Les vents contraires de l’engagement sur Pinterest se sont poursuivis en juillet. L’évolution de la pandémie de COVID-19 et les restrictions associées restent inconnues, et nous ne fournissons pas d’indications sur les MAU du troisième trimestre 2021 étant donné notre manque de visibilité sur certains facteurs clés d’engagement.”

Il pourrait donc bien signaler une nouvelle baisse du nombre d’utilisateurs au cours de la prochaine période. Ce qui serait mauvais, mais si Pinterest peut continuer à produire des résultats pour les annonceurs et à encourager les dépenses publicitaires, et continuer à améliorer ses épingles Shoppable et ses options de vente directe, en aidant les entreprises à se connecter avec ses utilisateurs prêts à dépenser, alors il pourrait bien être en mesure de maintenir son croissance de ses revenus et maximiser ses chiffres d’ARPU, ce qu’il pourrait alors considérer comme un signe positif de l’endurance de l’entreprise, malgré une baisse de l’audience.

Mais la croissance sera l’histoire clé et restera l’objectif principal jusqu’à ce que Pinterest puisse convaincre le marché que ce n’est pas un problème. Car finalement, peu importe la façon dont vous le regardez, ce sera le cas, et si Pinterest ne peut pas continuer à croître et à produire des résultats pour les marques, ses défis pourraient s’intensifier à mesure que le déploiement du vaccin se poursuit dans le monde.