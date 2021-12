Pinterest publie un nouveau guide sur l’optimisation de votre flux de catalogue de produits pour les épingles de produits

Alors que Pinterest s’efforce de développer ses fonctionnalités de commerce électronique et de devenir une plaque tournante clé pour les achats en ligne, attirer autant de marchands que possible est au cœur de cet effort. Un grand effort sur ce front a été de simplifier ses outils d’ingestion de catalogue, afin de permettre aux entreprises de toutes capacités techniques de télécharger aussi facilement que possible leur gamme complète de produits, qui peuvent ensuite être affichés sous forme d’épingles achetables.

Pinterest a fait plusieurs avancées sur cet élément au cours des 12 derniers mois, et aujourd’hui, la plate-forme a publié un nouveau guide de 57 pages sur la façon de configurer votre boutique Pinterest du point de vue de la liste des produits, qui décrit tous les détails de chaque étape. pour rationaliser le processus.

L’objectif principal du guide est d’améliorer la qualité de vos données de liste de produits, afin de maximiser vos opportunités, via les annonces et les listes organiques.

Le guide passe en revue les éléments essentiels d’une liste de flux de produits, y compris les données nécessaires pour optimiser vos épingles achetables.

Il aborde également des éléments plus complexes, comme l’ingestion de plusieurs flux pour les catalogues.

Il y a aussi un aperçu des points de données supplémentaires que vous pouvez inclure pour améliorer vos annonces et opportunités.

Ainsi que des explications sur la maintenance des flux, les détails des métadonnées, les meilleures pratiques clés et les éléments de flux optimaux.

Si vous cherchez à gérer une boutique Pinterest, ou si vous en avez déjà une, cela vaut vraiment le coup d’œil, car les informations vous aideront à améliorer vos listes d’épingles achetables et à garantir que vos affichages de produits sont aussi efficaces que possible dans le application.

Même si vous pensez que vous connaissez déjà tous les détails, cela vaut probablement la peine d’un rappel, juste pour vérifier et vous assurer que vous avez coché toutes les cases de votre processus.

Vous pouvez télécharger le nouveau guide Pinterest « Configuration de la boutique : bonnes pratiques en matière de flux » ici.