Pinterest teste le partage de broches d’idées directement vers les histoires Facebook et Instagram

Pinterest cherche à aider les utilisateurs à maximiser la valeur promotionnelle de leurs épingles d’idées, avec une nouvelle option qui permettra le partage direct avec les histoires Instagram et Facebook, avec un filigrane Pinterest.

Comme souligné dans ce tweet de @whimchic, le nouveau processus permettra aux utilisateurs de partager à nouveau leurs épingles d’idées via l’option « Envoyer », avec les histoires Facebook et Instagram répertoriées comme canaux de distribution.

Ce qui pourrait être un bon moyen de maximiser vos Pin Stories – je veux dire, Idea Pins – en les partageant avec un public potentiellement beaucoup plus large dans les applications de Facebook.

Cela pourrait être un grand coup de pouce pour les marques de commerce électronique qui cherchent à accroître leur notoriété, avec un lien direct avec la présence de leur épingle. Bien sûr, vous pouvez également ouvrir une boutique Facebook ou Instagram pour faciliter les conversions, mais si Pinterest est plus votre truc et que les épingles à idées sont un moyen fonctionnel pour vous de créer un contenu convaincant, cela pourrait vous aider dans votre processus.

Et les épingles à idées ont des fonctions pratiques, comme le «mode fantôme» facile d’accès pour aider à cadrer chaque prise de vue, et l’outil de musique de stock récemment mis à jour, qui voit maintenant n’importe quelle piste que vous sélectionnez jouer en continu à travers toutes vos images d’idées, sans vous avoir à le modifier manuellement à chaque fois.

Faciliter l’interconnexion entre les outils Stories peut également aider à augmenter la valeur de vos efforts, essentiellement grâce à la re-publication – bien qu’il soit également utile de créer un contenu unique pour chaque plate-forme, dans la mesure du possible, car le simple partage du même contenu sur chacune peut obtenir répétitives et peuvent échouer à capitaliser sur les forces individuelles de chaque réseau et fonction.

C’est pourquoi le filigrane Pinterest est important ici – le marqueur indique qu’il y a plus à cette histoire sur Pinterest, aidant à ramener les gens vers vos épingles, au lieu de le laisser comme une réplique autonome du contenu de votre épingle d’idée.

Pinterest a confirmé à SMT que la nouvelle option de partage est en cours de test, mais elle n’est pas encore disponible pour tout le monde.