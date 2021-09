Pinterest teste un nouveau flux de type TikTok pour la découverte de broches

Il semble que Pinterest soit la dernière application de médias sociaux qui cherche à s’appuyer sur la tendance inspirée par TikTok d’un flux de contenu vertical à défilement, avec un nouveau mode “Regarder” testé pour la découverte des broches.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par l’utilisateur @KenSchillinger, la nouvelle option de découverte en plein écran comprend à la fois un affichage “Parcourir” et un affichage “Regarder”, le mode “Parcourir” étant le flux de recherche Pinterest traditionnel, et le ” Mode “Regarder” passant à une présentation de style TikTok de la même chose, avec des épingles vidéo et des images fixes affichées dans le flux de défilement vertical.

Nous avons contacté Pinterest pour obtenir des commentaires, qui ont fourni la déclaration suivante :

“Nous testons toujours de nouveaux produits et fonctionnalités pour aider notre communauté de Pinners à découvrir des idées inspirantes, tout en créant plus de moyens pour les créateurs et les marques d’atteindre un public mondial désireux d’essayer de nouvelles choses.”

Pinterest n’a fourni aucune information spécifique sur ce test, ni combien d’utilisateurs peuvent accéder au flux Watch. Mais encore une fois, il semble que la popularité de TikTok inspire encore plus de choix UX dans plus d’applications, car les plates-formes cherchent à s’aligner sur les comportements d’utilisation émergents et à maximiser l’engagement.

Ce qui a du sens. TikTok est l’application la plus téléchargée chaque mois depuis près de deux ans consécutifs, et sa dynamique de croissance ne ressemble à aucune application sociale que nous ayons vue dans le passé. Cela a conduit à de tout nouveaux processus interactifs et a incité Facebook, Instagram, YouTube et Snapchat à créer leurs propres flux de contenu de type TikTok, alors qu’ils cherchent à rester en contact avec les changements d’audience.

C’est une progression logique, à cet égard, pour Pinterest d’essayer au moins la même chose. Je veux dire, si une application a un contenu aligné sur le visuel, et qu’ils savent que les gens cherchent de plus en plus à le voir dans un flux vertical en plein écran, pourquoi ne pas leur fournir un moyen de le faire, dans le but de maximiser l’engagement des utilisateurs .

Cela pourrait être un test à petite échelle, et cela pourrait tomber à plat, mais encore une fois, cela semble être une expérience sensée – et avec Pinterest s’alignant déjà sur la tendance des histoires sociales (via les épingles à idées), cela s’intègre également dans l’approche plus progressive de l’application au développement.

Cela aidera-t-il les gens à découvrir plus de contenu via les épingles et stimulera-t-il le développement de la plate-forme en tant qu’outil de vitrine de commerce électronique ? Nous vous tiendrons au courant de tout progrès.