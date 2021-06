Pioneer Square Labs s’associe à Dance Church pour créer la plate-forme à la demande de la société de Seattle

in

Dance Church a été fondée en 2010 par Kate Wallich, au centre en haut blanc, et a ajouté Clara Siegel, assise en haut noir, en tant que PDG. (Photo de l’église de la danse)

Pioneer Square Labs essaie de nouvelles initiatives lorsqu’il s’agit de faire sortir une entreprise du studio de démarrage et de la société de capital-risque de Seattle.

PSL s’est associé à Dance Church, les créateurs basés à Seattle d’un cours de mouvement à haute énergie axé sur la danse qui a été fondé en 2010. La pandémie de COVID-19 a transformé la danse en diffusion en direct – et a attiré un large nouveau public de participants – et maintenant Dance Class lance un produit de danse à la demande appelé « Dance Church Go » avec l’aide de PSL.

Dance Church Go est une plate-forme d’adhésion où les utilisateurs peuvent accéder à une bibliothèque de cours en ligne pour 19 $ par mois ou 199 $ par an. Une option en direct uniquement permet aux utilisateurs de payer au fur et à mesure pour accéder aux cours en direct.

La décision de s’associer à PSL et d’acquérir une expertise clé intervient alors que Dance Church a ajouté l’ancienne chef de produit Facebook Clara Siegel au poste de PDG. Siegel était également chef de produit senior chez Tableau et Amazon. Chez Facebook, elle a géré les produits des équipes Messenger et Gaming.

Pioneer Square Labs propose généralement une idée et trouve des PDG pour lancer une entreprise, ou s’associe à des entrepreneurs qui viennent au studio avec leur propre idée. L’accord avec Dance Church et la fondatrice Kate Wallich est unique.

« Dans le cas de Dance Church, Kate avait une grande ambition de faire évoluer ses cours de danse en personne – cela avait construit un public obsédé ! – en une plate-forme technologique à l’échelle mondiale », a déclaré David Zager, partenaire de PSL. “Le spin-out qui en résulte est le mariage de tout ce que Kate avait construit sur les cours en personne, plus le temps, les ressources et l’investissement de PSL.”

Nous sommes tellement excités de travailler avec @katewallich et @Clara_Siegel. Annonce de notre nouveau spinout, @Dance_Church !https://t.co/DSRBpyhfT6 Un fil ???? pic.twitter.com/q4S8szEc3R – Pioneer Square Labs (@psl) 15 juin 2021

PSL a lancé son startup studio en 2015, a levé 29 millions de dollars à ce jour et a créé plus de deux douzaines de startups en cours de route. PSL a levé 100 millions de dollars pour son deuxième fonds de capital-risque en mars.

Dance Church est connu pour ses listes de lecture soigneusement sélectionnées et les artistes de danse professionnels qui animent l’expérience. Pendant les fermetures pandémiques, lorsque les gens cherchaient des moyens de faire de l’exercice et de se connecter avec une communauté, Dance Church a lancé une alternative en direct à ses cours en personne.

“J’ai toujours dit que je voulais que Dance Church soit aussi grande qu’elle le voulait”, a déclaré Wallich dans un communiqué de presse. « Quand nous avons renvoyé plus de 50 personnes à la porte des cours, puis reçu des milliers d’e-mails et de messages privés pendant COVID, je savais que nous avions besoin d’une infrastructure solide pour faire évoluer intentionnellement notre organisation de plus de 10 ans en fonction des besoins de la communauté. »

En partenariat avec Nordstrom, Dance Church revient également à son format en personne avec une tournée nationale. La tournée fera un arrêt au Seattle Center le 10 juillet.