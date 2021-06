Piotr Zielinski aurait pu signer pour Liverpool ou Barcelone, a été qualifié de “meilleur” que Kevin De Bruyne et Bruno Fernandes, tandis que la star polonaise a quelque chose que Phil Foden n’a pas

in

Il est naturel de penser à Robert Lewandowski lorsque l’équipe nationale polonaise est mentionnée, mais il n’est évidemment pas leur seule star.

Il y aura beaucoup de pression sur le champion du Bayern Munich pour livrer à l’Euro 2020, les Polonais commençant leur campagne contre la Slovaquie lundi, EN DIRECT sur talkSPORT 2.

Lewandowski a réalisé tout ce qu’il aurait pu vouloir au niveau du club mais a eu un succès limité en équipe avec la Pologne

Mais son coéquipier Zielinski, qui est un joueur très respecté, pourrait lui donner un coup de main

Lewandowski ne peut pas tout faire tout seul, il aura besoin de l’aide de ses coéquipiers.

La Pologne n’a peut-être pas la chance d’avoir un éventail de joueurs de haut niveau, mais il n’y a aucune raison pour qu’elle ne puisse pas organiser un bon tournoi.

Ils ont le gardien de but de la Juventus Wojciech Szczesny et la star de Leeds Mateusz Klich, mais ils ont également un joueur potentiel de classe mondiale en Piotr Zielinski dans leurs rangs.

Zielinski, qui exerce son métier en Serie A avec Naples, ne l’a pas encore vraiment fait pour son pays. Il est quand même très bien noté.

Il est entendu que Liverpool a tenté de signer Zielinski à l’été 2016 alors qu’il avait 22 ans

Le milieu de terrain aurait pu rejoindre Barcelone l’été dernier, tandis que le Guardian affirme que le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a envoyé un hélicoptère à Zielinski pour tenter de l’attirer à Anfield.

L’entraîneur polonais Paulo Sousa a clairement confiance en le joueur de 27 ans, affirmant que son joueur a quelque chose que la star de l’Angleterre et de Manchester City, Phil Foden, ne possède pas.

Peu de temps après sa nomination en janvier, Sousa a déclaré sur Zielinski : « C’est un joueur exceptionnel.

“Récemment, j’écoutais Pep Guardiola parler de Phil Foden. Il a dit qu’il était un génie, un talent exceptionnel. Mais pour atteindre le plus haut niveau mondial, il doit savoir quand changer le rythme du jeu.

« Foden n’en a toujours pas. Piotr l’a. Il voit tout. Il sent parfaitement l’espace entre ses coéquipiers et l’adversaire. Il a un sens incroyable du timing et de la géométrie du pitch. Il peut ralentir ou accélérer le jeu en une seule passe. C’est un beau footballeur.

GETTY

Foden est l’un des joueurs les plus talentueux d’Europe, donc Zielinski est en bonne compagnie

« Parfois, il a juste besoin d’un peu plus d’adrénaline. Nous allons essayer de le faire.

Pendant des années, Zielinski a été comparé au coéquipier de Foden, Kevin De Bruyne, mais certains pensent qu’il peut être MEILLEUR que la star de Manchester City.

La légende polonaise Zbigniew Boniek, qui est maintenant à la tête de l’Association de football de son pays, a déclaré en 2018 que Zielinski pouvait éclipser le Belge.

Boniek a déclaré au Corriere dello Sport, par Be Soccer : « Il sera le prochain De Bruyne ? Je pense que Zielinski a déjà plus de qualité que De Bruyne.

Vous faites quelque chose de bien si certains pensent que vous pouvez être meilleur qu’un double vainqueur du PFA Player of the Year

«Ce sont des joueurs différents, bien sûr, mais ils ont la même capacité à laisser leur marque dans l’équipe. Je pense qu’il deviendra un joueur de premier plan.

“Il avait 16 ans, je suis allé voir un match international junior de Pologne et je me suis dit : ‘C’est un joueur extraordinaire’.”

Zielinski n’a pas atteint les sommets de De Bruyne jusqu’à présent mais est également très bien noté par ses pairs. La star de Manchester United, Bruno Fernandes, qui a joué à ses côtés à l’Udinese, affirme que certains aspects du jeu de Zielinski sont meilleurs que le sien.

Fernandes a déclaré à Canal+ en Pologne : « Techniquement, je peux dire que Zielinski est mieux entraîné que moi.

Imaginez à quel point Man United serait bon si Fernandes et Zielinski se réunissaient

« Nous avons eu un bon défi. Je pense que dans le passé, Zielinski était en fait un peu timide. Il était très jeune alors, tout comme moi, à l’époque.

“Cependant, nous venions de pays différents, de mentalité différente, et c’était différent pour nous deux. J’ai une très bonne relation avec Piotr.

« C’est un gars au top, je l’aime beaucoup. C’est l’une des personnes que j’ai rencontrées en Italie avec qui je suis en contact permanent.

«Je lui ai parlé il y a quelques mois et lui ai dit que j’aimerais jouer à nouveau avec lui.

« Alors, qui sait ce que l’avenir nous attend. Pour moi, c’est un joueur vraiment, vraiment top.

Zielinski est sous contrat à Naples jusqu’en 2024, ce qui signifie qu’un déménagement à Man United ou ailleurs n’est pas très probable cet été.

Mais l’Euro 2020 est l’occasion idéale pour lui de se mettre enfin sur la carte parmi l’élite du football.

