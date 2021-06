“Pipe Bomb” de CM Punk 10 ans plus tard : retour sur la promotion qui a changé la donne en 2011

La WWE s’est sentie à nouveau pertinente pour la première fois depuis des années grâce à CM Punk

Au moment où le micro de CM Punk a été coupé et que Monday Night Raw a cessé d’être diffusé, vous pouviez sentir le changement, vous pouviez dire que la lutte professionnelle, du moins la WWE, ne serait plus jamais la même. Immédiatement après la diatribe épique, la WWE était partout. Les chaînes sportives ont repris l’histoire, créant un niveau d’excitation et d’intrigue que la WWE n’avait pas ressenti depuis que le Stone Cold Steve Austin a battu son patron, M. McMahon, à la télévision en direct près de 14 ans plus tôt.

Pendant un moment, la lutte s’est sentie nouvelle, excitante et surtout réelle, ce qui est honnêtement lorsque le sport est à son meilleur. Vous ne saviez pas ce qui allait se passer la semaine suivante, mais vous pouvez être sûr que vous étiez à l’écoute…