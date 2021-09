Pipeline national de monétisation : ambitieux et dans la bonne direction

La valeur estimée du NMP correspond à environ 5,4% du total des investissements d’infrastructure envisagés dans le cadre du National Infrastructure Pipeline (NIP). Le NMP a donc été établi en co-terminus avec le NIP.

Par Abhaya Agarwal & Gunjan Jain

Le National Monetization Pipeline (NMP) est un plan à moyen terme ambitieux pour monétiser les actifs des friches industrielles. Grâce au NMP, le gouvernement vise à augmenter les investissements dans les infrastructures pour relancer la croissance économique, attirer des capitaux à long terme à grande échelle et diversifier le financement des infrastructures. Le NMP fournit un cadre propice à une utilisation optimale des actifs des friches industrielles. Exploiter l’efficacité et les capitaux du secteur privé pour réaménager ou rénover et exploiter des installations de classe mondiale dans chacun des sous-secteurs de l’infrastructure aidera à débloquer la valeur des investissements dans les actifs du secteur public. L’obtention de valeurs monétaires, en termes de considérations initiales ou de paiement annualisé du secteur privé pour les actifs existants, vise à fournir un financement pour de nouvelles infrastructures. La valeur estimée du NMP correspond à environ 5,4% du total des investissements d’infrastructure envisagés dans le cadre du National Infrastructure Pipeline (NIP). Le NMP a donc été établi en co-terminus avec le NIP.

En outre, le NMP fournit suffisamment de clarté sur le nombre, la taille et le type d’actifs qui seraient mis à disposition sur le marché. Cela renforcera la confiance des investisseurs. Le NMP comprend plusieurs sous-secteurs et actifs : routes, chemins de fer, gazoducs, télécommunications, entrepôts, stades, etc. 73% de la valeur totale. La structure Infrastructure Investment Trust (InvIT) sera un modèle privilégié pour la mise en œuvre du NMP, en particulier après les premiers succès dans le secteur des routes et de l’électricité. Les projets opérationnels avec une clarté de trésorerie suffisante seront regroupés pour attirer les investisseurs.

Les actifs routiers d’une valeur de Rs 1,6 crore lakh, ou 26 700 km, seront monétisés, les modèles potentiels étant Toll-Operate-Transfer (TOT) et InvIT. TOT et InvIT ont déjà été introduits avec succès dans le secteur. Cependant, le manque d’attractivité relative des processus d’appel d’offres pour les troisième et quatrième faisceaux de TOT souligne l’importance de structurer les considérations de risque de trafic dans le contrat et l’emballage du projet. Par conséquent, la préparation du projet assumera un rôle essentiel dans le succès du PNM. De même, le modèle InvIT a été un itinéraire préféré pour la route ; cependant, des défis tels que le manque de données sur le trafic routier associé à un faible appétit du marché et des problèmes de liquidité peuvent devoir être surmontés.

Dans les chemins de fer, plus de 400 gares, 90 trains de voyageurs et autres actifs d’une valeur de Rs 1,5 lakh crore devraient être monétisés. Le gouvernement a déjà lancé le programme de réaménagement de la gare. Les actifs d’Indian Railways sont généralement situés dans des emplacements de choix, ayant une valeur commerciale élevée. Cependant, ils sont sous-utilisés. Le réaménagement de la gare de New Delhi est l’un de ces projets, qui générera des emplois substantiels et transformera la gare en une installation de classe mondiale. Différentes stations auront des niveaux de revenus potentiels variés. L’investissement en capital pour chaque station devrait être méticuleusement calculé, compte tenu de la faisabilité du projet et des paiements maximaux au gouvernement. Dans le NMP, les acteurs privés sont censés investir des capitaux importants dans les actifs publics existants pour éventuellement réaliser des revenus. Les revenus futurs justifieront-ils l’investissement ? Cela devrait être évalué.

En outre, le gouvernement prévoit de monétiser 8 154 km de pipelines GAIL via le modèle InvIT, en s’inspirant de la structure basée sur InvIT dans le transport de gaz naturel parrainée par Brookfield, qui a acquis 100 % de la propriété de 1 375 km du pipeline East West de Kakinada à Bharuch. d’un sponsor privé pour une période de 20 ans contre une contrepartie initiale.

Il est important de s’assurer que la base fournie par la monétisation du premier ensemble d’actifs est solide. Les valorisations à ce stade sont essentiellement des estimations normatives et ne fournissent qu’un point de référence. La valeur de monétisation réelle sera déterminée sur la base d’une évaluation détaillée ou d’études de faisabilité au stade de la structuration de la transaction. De plus, une planification méticuleuse, un emballage de projet et une coordination seront nécessaires pour résoudre les problèmes structurels et hérités sous-jacents. Cela nécessitera un engagement de toutes les entités gouvernementales impliquées, telles que les ministères de tutelle et les départements de l’État. Faire appel au bon ensemble de partenaires pour mener à bien la transaction et l’exécution sera tout aussi important. La réalisation effective dépendra de divers facteurs, tels que le scénario économique, le moment de la transaction, le capital disponible et l’intérêt des investisseurs, pour n’en nommer que quelques-uns. Bien que le NMP donne un aperçu des actifs inclus, la clarté des clauses contractuelles avec un cadre risque-rendement équilibré offrira de meilleures conditions de jeu aux investisseurs. Il serait important que le gouvernement réussisse les premiers projets de chaque secteur pour mettre le bal dans la bonne direction. La mise en œuvre en douceur du premier crore de Rs 10 000 déterminera le sort du plan de monétisation de Rs 6-lakh-crore. Le NMP sera mis en œuvre sur une période de quatre ans, tandis que les avantages réels peuvent être constatés au cours de la deuxième ou de la troisième année de la période du plan une fois que la mise en œuvre s’accélère.

