Pipeline national de monétisation : des actifs routiers d’une valeur de Rs 1,60 crore lakh doivent être monétisés sur quatre ans

Dans le cadre de l’ambitieux plan national de monétisation des actifs, les actifs routiers d’une valeur de Rs 1,60 crore lakh seront monétisés sur quatre ans jusqu’à l’exercice 2025, comme annoncé lundi par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman. Le ministre des Finances de l’Union a déclaré que la monétisation des actifs n’implique pas la vente de terrains et qu’il s’agit de monétiser les actifs des friches industrielles. Le ministère de l’Union des transports routiers et des autoroutes et la National Highways Authority of India (NHAI) mettront en œuvre la monétisation des actifs routiers. Le PDG de Niti Aayog, Amitabh Kant, a été cité dans un rapport de la PTI affirmant que les modèles potentiels de monétisation des actifs routiers seraient le Toll Operate Transfer (ToT) et l’Infrastructure Investment Trust (InvIT). Le Toll Operate Transfer est l’un des principaux modèles de monétisation, utilisé avec succès dans le secteur routier à la fois par l’État et les entités centrales.

Le cadre de concession TOT a été introduit par le MoRTH en 2016 pour la monétisation des actifs routiers, par l’autorité routière aux investisseurs à long terme. Le modèle Toll Operate Transfer implique principalement la titrisation des créances de péage en prélevant un droit de concession initial auprès du soumissionnaire sélectionné et déterminé par le biais d’un processus d’appel d’offres concurrentiel transparent.

Instrument financier innovant basé sur la confiance, InvIT permet de participer au financement des infrastructures via un instrument stable et liquide. Les InvITs offrent une opportunité d’investir dans des actifs d’infrastructure avec des flux de trésorerie prévisibles ainsi que des dividendes. En Inde, les InvIT ont été introduits en 2014 et sont utilisés par les propriétaires d’actifs infra pour mettre en commun l’argent d’un large éventail d’investisseurs contre le versement de flux de trésorerie générés périodiquement par les actifs.

Lundi, le ministre des Finances a annoncé un NMP de Rs 6 lakh crore qui cherchera à débloquer la valeur des actifs d’infrastructure dans divers secteurs, notamment l’électricité, les routes et les chemins de fer. Le budget de l’Union pour l’année 2021-2022 avait identifié la monétisation des infrastructures publiques d’exploitation comme un moyen crucial pour le financement durable des infrastructures. Le budget de l’Union, à cet effet, prévoyait la création d’un « Pipeline national de monétisation » des actifs infra de friches industrielles potentielles.

