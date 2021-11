Pipeline national de monétisation : la clé pour libérer un potentiel d’actifs inexploité

Le gouvernement devra créer un système de recours solide, une réglementation indépendante et assurer la renégociation des accords de concession pour permettre une trajectoire opérationnelle solide pour l’exécution du programme.

Le pipeline national de monétisation annoncé récemment s’aligne sur la vision du gouvernement de remplir son mandat de monétisation des actifs proposé dans le budget fédéral 2021-2022. L’initiative vise à monétiser principalement les actifs du secteur public des friches industrielles pour lever env. INR 6 lakh crore sur quatre ans (2022-25).

Le gouvernement vise à monétiser des actifs d’une valeur d’environ. INR 1,6 crore lakh du secteur routier (27 %), INR 1,5 lakh crore du secteur ferroviaire (25 %), INR 79 000 crore du secteur de l’électricité (15 %), suivis des actifs des secteurs des ports, des télécommunications et de la transmission d’électricité . En outre, le gouvernement prévoit de monétiser des actifs immobiliers urbains d’une valeur estimée à 15 000 crores de Rs, des actifs d’entreposage d’une valeur de 28 900 crores de Rs et des stades d’une valeur de 11 450 crores de Rs.

Le pipeline national de monétisation a été créé en agrégeant les informations fournies par divers ministères et départements de tutelle et les évaluations des actifs d’infrastructure existants dans tous les secteurs. Bien que la valeur de monétisation dans le cadre du NMP soit une estimation indicative de haut niveau, la valeur ultime sera basée sur une évaluation détaillée à un stade ultérieur.

Au fil des ans, le gouvernement a travaillé sur des initiatives visant à créer un environnement propice à la participation du secteur privé à l’édification de la nation. En identifiant les actifs dans 13 secteurs clés, notamment les routes, les chemins de fer, l’électricité, l’entreposage, l’exploitation minière et l’aviation, le gouvernement a ouvert la voie à une participation active du secteur privé dans tous les principaux secteurs moteurs de l’économie.

La monétisation de ces actifs pourrait se faire par le biais de divers modèles. Un modèle de premier plan répertoriera l’actif sur les marchés des capitaux via InvIT / REIT pour assurer une plus grande transparence, une plus grande responsabilité et une participation plus large des investisseurs de détail. Cet itinéraire conviendra le mieux aux actifs avec des flux de revenus stabilisés avec peu de concurrence, comme les routes à péage, la transmission et la distribution d’électricité, etc.

Un autre modèle important sera la route PPP. Les actifs peuvent être fournis dans le cadre d’un bail emphytéotique ou d’un accord de développement de la gestion des opérations (OMDA) ou d’un bail emphytéotique lorsqu’une gestion active et une solide expertise technique sont requises et des investissements importants dans l’actif de temps à autre. Les exemples incluront les aéroports, les gares, les stades, etc.

Certains des principaux avantages de la politique nationale de monétisation qui contribueront à la reprise économique incluent l’efficacité du secteur privé dans les actifs publics et les nouvelles technologies et solutions qui peuvent être introduites pour une meilleure gestion de ces actifs. Lorsque nous examinons le financement et la gestion de la bande passante, le gouvernement peut se concentrer sur la création de nouveaux actifs d’infrastructure essentiels pour la nation. Il réduira également de manière significative divers risques (agréments, développement, liaison, etc.) pour le secteur privé car les actifs sont majoritairement de nature industrielle.

Avec un objectif plus large de création d’infrastructures de classe mondiale à long terme et d’options de financement suffisantes, le programme NMP espère à terme créer un cycle de «développement, mise en service, monétisation et investissement». Prévu pour s’aligner sur le National Investment Pipeline (NIP), le NMP constitue une base permettant aux ministères propriétaires d’actifs de libérer de la valeur tout en surveillant les performances et la maintenance de leurs actifs.

Les impératifs pour réussir

La politique nationale de monétisation est actuellement une stratégie de haut niveau où les écrous et boulons du programme exact avec des délais et des jalons spécifiques doivent être encapsulés. En outre, les détails concernant l’utilisation prévue des fonds générés par cet exercice doivent être détaillés. La responsabilité et les alternatives doivent être définies pour s’assurer que le gouvernement peut mettre en œuvre ce programme dans les délais envisagés.

L’Inde aspire à devenir une économie de 5 000 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif plus large, une autre initiative importante du gouvernement est le National Infrastructure Pipe (NIP) qui envisage d’attirer des investissements à hauteur de INR 111 lakh crores dans plusieurs zones géographiques et secteurs du pays. Parmi les objectifs clés du NMP figure l’idée de « création d’infrastructures » par le biais de la monétisation. Avec un quantum prévu d’env. INR 6 lakh crores, la contribution du NMP à cet objectif ne sera significative que dans des secteurs spécifiques. Par conséquent, un exercice de hiérarchisation des actifs importants/essentiels pouvant aider au développement de nouveaux actifs d’infrastructure devrait être entrepris.

Compte tenu des modèles de monétisation envisagés, la réponse du secteur privé dépendra de l’attractivité d’actifs spécifiques. Ainsi, l’exigence d’un programme de sensibilisation détaillé, suivi d’une diligence raisonnable sur chaque actif, sera impérative. Cela aidera à arriver à l’évaluation optimale et au modèle de participation privée le plus adapté par lequel la monétisation devrait se produire. Il est donc tout à fait impératif de travailler avec des experts du secteur et des professionnels de l’industrie pour atteindre les acteurs mondiaux afin de garantir des processus limités dans le temps et axés sur les résultats.

Le gouvernement devra créer un système de recours solide, une réglementation indépendante et assurer la renégociation des accords de concession pour permettre une trajectoire opérationnelle solide pour l’exécution du programme. Les États peuvent aider en mettant en avant leurs actifs, y compris les centrales électriques, les réseaux de transmission, les installations d’entreposage et les autoroutes, afin que le Centre puisse inciter à la monétisation de ces actifs. Grâce aux efforts coordonnés du Centre et des États, les fonds collectés grâce à la monétisation des actifs pourraient éventuellement dépasser l’objectif visé dans le cadre du programme.

En tant qu’actifs publics, une autre clé du succès est d’assurer la transparence sur le processus de sélection de l’acteur privé et la performance de l’actif sur une période de temps soutenue en vue de renforcer la confiance du public à l’égard du programme et ses bienfaits.

(L’auteur est président-directeur général, Inde, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique, CBRE. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

