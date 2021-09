Pipeline national de monétisation : l’analyste de marché Deepak Talwar met en lumière un nouveau programme

La proposition promet d’introduire un cadre clair pour la monétisation et de donner un coup de pouce potentiel à l’économie indienne sans faire pression sur les finances publiques.

Le ministre des Finances et des Affaires de l’Union, Nirmala Sitharama, a dévoilé un pipeline national de monétisation (NMP), visant à augmenter Rs 6 lakh crore en louant des actifs appartenant à l’État au cours des quatre prochaines années. La proposition promet d’introduire un cadre clair pour la monétisation et de donner un coup de pouce potentiel à l’économie indienne sans faire pression sur les finances publiques. L’analyste de marché chevronné Deepak Talwar explique que le NMP est envisagé comme un plan à moyen terme et aidera à identifier des projets, qui peuvent être facilement loués pour générer des bénéfices.

Pour comprendre comment le NMP fonctionnerait, Talwar a déclaré qu’il avait trois mandats principaux : la monétisation des droits et non la propriété ; les actifs dérisqués des friches industrielles et les flux de revenus stables ; et des partenariats structurés dans des cadres contractuels définis avec des indicateurs de performance clés et des normes de performance stricts.

Les décisions, citées par le gouvernement indien, ont été prises après avoir pris en compte les contributions et les consultations des ministères et départements concernés. À l’heure actuelle, seuls les actifs des ministères de tutelle du gouvernement central et des CPSE ont été inclus. Le pipeline a été développé par NITI Aayog en étroite proximité avec les ministères responsables de l’infrastructure. Cela fait à son tour partie de la « monétisation des actifs » dans le cadre du budget de l’Union 2021-22.

« Les projets devraient être mis en œuvre au cours des 2-3 prochaines années », selon le document NMP préparé par Niti Aayog et publié lundi par le ministre des Finances Nirmala Sitharaman.

« En regardant les perspectives d’avenir compte tenu des revenus de Rs 6 lakh crore, le montant ne représente que 14% des dépenses proposées pour le centre dans le cadre du National Infrastructure Pipeline (NIP), qui s’élève à 43 lakh crore. Cette valeur est directement liée à 12 ministères de tutelle et à plus de 20 classes d’actifs », a déclaré Deepak Talwar.

Les secteurs couverts par le NMP sont les suivants :

l Route: Cet actif évalué à Rs 1,60 crore lakh sera monétisé à partir de FY22-FY25. Et l’avantage monétaire qui en découlera sera utilisé par le ministère des Transports routiers et des autoroutes et l’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde, explique Talwar. Au total, 26 700 km relèveraient de ce projet, soit 22% des autoroutes nationales. Le PDG de Niti Aayog, Amitabh Kant, a déclaré que les modèles proposés de monétisation des actifs routiers seraient le Toll Operate Transfer (ToT) et le Infrastructure Investment Trust (InvIT).

l Chemins de fer : Monétisés dans cette catégorie sont des actifs tels que les gares, les voies, les trains de voyageurs et le chemin de fer Konkan. Le bénéfice total est estimé à Rs 1,52 lakh crore au cours des quatre prochaines années à partir de ce segment.

l Aéroports : un total de 25 aéroports contrôlés par l’AAI, dont Varanasi, Chennai, Nagpur et Bhubaneshwar, seraient monétisés jusqu’à FY25. Les prévisions suggèrent des retours d’une valeur de Rs 20 782 crore de ce projet.

l Transmission d’énergie : En regardant ce secteur, Rs 45 200 crore seraient collectés en monétisant l’actif. L’analyste de marché Talwar proclame que les actifs de transmission qui totalisent 28 608 km de circuit (ckt) pourraient générer moins de revenus si les frais de transmission augmentent et si la disponibilité des actifs apparaît comme un facteur supplémentaire.

l Mines de charbon : Un total de 160 actifs miniers de charbon ont été reconnus pour cette tâche. Et le bénéfice estimé s’élève à Rs. 28 747 crores. Cela comprend 17 projets sur le modèle de développeur et d’opérateur minier (MDO), avec 35 projets de connectivité identifiés sur le premier kilomètre pour la construction de silos à charbon, l’opérationnalisation de quatre projets abandonnés et la vente aux enchères commerciale de mines.

Télécom : cet actif en cours de monétisation offrira plus de 35 100 crores de bénéfices. Le secteur des télécommunications devrait voir 2,86 lakh km d’actifs de fibre optique distribués par BBNL et BSNL dans le cadre du projet rural à large bande Bharatnet.

l Transport maritime : mis en œuvre par le ministère des Ports, du Transport maritime et des Voies navigables, l’excédent total s’élève à plus de 12 828 crores de roupies au cours des quatre prochaines années. Conformément au plan, les actifs sont répartis dans 9 à 12 grands ports, tandis que 31 projets ont été présélectionnés pour la participation du secteur privé afin d’améliorer le niveau d’exploitation.

l Entrepôt : Comme l’explique Deepak Talwar, le centre prévoit de monétiser les actifs d’entreposage, qui sont des entreprises d’État : Food Corporation of India (FCI) et Central Warehousing Corporation (CWC). La génération totale de revenus de cette activité est estimée à Rs 28 900 crore.

l Hôtel et immobilier : Cette arène sous NMP devrait voir des colonies de logement être privatisées jusqu’en 2025. Le secteur verra l’immobilier de la capitale nationale et huit hôtels ITDC couverts par le programme. Les avantages attendus s’élèvent à Rs 15,000 crore. “Le ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA) possède et gère des terres par l’intermédiaire du Bureau des terres et du développement (L&DO)”, a déclaré Niti Aayog dans le rapport.

Maintenant, alors que le gouvernement prévoit de générer d’énormes revenus grâce à son programme, certains stocks pourraient également augmenter. « C’est particulièrement le cas avec les entreprises publiques telles que Power Grid, NTPC, NHPC, NLC, GAIL, IOC et HCPL », a déclaré Deepak Talwar. Il a également ajouté que cela ne signifie pas que les défis du programme ne persistent pas. “La liste des problèmes pour le NMP pourrait être l’absence de flux de revenus viables entre les actifs, les services publics en cas de réseaux de gazoducs et de pétrole, le mécanisme de règlement des différends, les taxes dans le secteur de l’électricité et le manque de ruse des investisseurs dans les autoroutes nationales à moins de quatre voies.”

Le gouvernement, de son côté, a essayé de couvrir ces problèmes, mais seule l’exécution du plan révélerait l’histoire complète. L’Inde étant un pays en développement, il y a plus de problèmes à la base, et maintenir une hiérarchie pour un projet de cette ampleur serait également une énorme demande. Pendant ce temps, jusqu’à présent, la nation a connu des privatisations, mais seulement à un rythme beaucoup plus lent que cela, et si pousser les choses pouvait générer plus de profits, cela pourrait certainement créer plus de turbulences dans le temps à venir.

