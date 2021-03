Pippa Middleton donne naissance et accueille son deuxième enfant avec James Matthews

Les voilà encore! Pippa Middleton et James Matthews ont accueilli leur deuxième enfant, une petite fille.

Grace Elizabeth Jane est née le lundi 15 mars Nous hebdomadaire confirme.

La nouvelle a éclaté en décembre 2020 selon laquelle Duchesse KateLa sœur de 37 ans était enceinte d’elle et du deuxième enfant du gestionnaire de fonds spéculatifs.

Le couple est devenu parents pour la première fois en octobre 2018 lorsque Pippa a donné naissance à leur fils, Arthur, maintenant âgé de 2 ans. «James et Pippa ont eu un petit garçon. Il est né le lundi 15 octobre à 13h58, pesant 8 livres et 9 onces », a déclaré le représentant de la mondaine. Nous à l’époque. «Tout le monde est ravi et la mère et le bébé vont bien.»

Une source a continué en disant Nous que «le duc et la duchesse de Cambridge, [Prince William and Kate], sont ravis pour Pippa et James.

L’arrivée d’Arthur est survenue un an après le mariage de Pippa et Matthews, 45 ans, en mai 2017 à l’église Saint-Marc d’Englefield, à Londres.

Depuis qu’elle est devenue parents, la diplômée de l’Université d’Édimbourg s’entraîne avec son petit, des promenades dans le parc aux cours de natation.

«Faire nager mon fils à l’âge de quatre mois lui a donné confiance et plaisir dans l’eau», a écrit Pippa dans son article d’avril 2019. Week-end Waitrose colonne. «Il a maintenant six mois et la natation est l’une de nos activités préférées. L’exercice aide à garantir un bon sommeil pendant la journée, et le mouvement a amélioré sa digestion. »

Cinq mois plus tard, elle a jailli de la «grâce salvatrice» du baby gym d’Arthur. «C’est un grand espace plein d’objets amusants et doux, de tapis de jeu, d’escaliers, de balles, de balançoires, de mini trampolines et plus encore pour stimuler et engager physiquement les bébés et les tout-petits», a écrit Pippa en septembre 2019. «Maintenant qu’Arthur a 11 mois et plus mobile, j’ai essayé de proposer différentes activités à faire avec lui.

Non seulement le fils de Pippa apprenait «le mouvement, l’équilibre et la force» dans ses cours à l’époque, mais le tout-petit «renforçait sa confiance à chaque visite».

Arthur et sa grand-mère maternelle, Carole Middleton, ont un «lien extrêmement étroit». Le petit et ses cousins ​​- le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans et le prince Louis, 2 ans – «l’adorent».

«Les enfants adorent ça à la campagne parce qu’ils ont tellement de liberté», a déclaré un initié en exclusivité Nous en octobre 2019 des voyages enfants à Carole et Michael Middletonest la maison.

