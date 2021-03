Pippa Middleton montre sa bosse de bébé après la confirmation de la grossesse

Se bousculer! Enceinte Pippa Middleton est sortie avec sa bosse de bébé exposée une semaine après sa maman, Carole Middleton, a confirmé que sa fille attendait le bébé n ° 2.

Pippa, 37 ans, a été photographiée en train de se promener dans Londres dans une veste verte, un jean foncé et des baskets blanches. Ses mains étaient dans ses poches pendant une partie de sa promenade, alors qu’elle les posait sur son ventre grandissant.

Carole, 66 ans, a confirmé la grossesse de sa plus jeune fille dans une interview avec Good Housekeeping UK le 3 mars – quatre jours avant Meghan Markle et Prince HarryCBS dit-tout.

«J’espère voir plus de membres de ma famille que je ne le pourrais l’année dernière, y compris, bien sûr, mon nouveau petit-enfant», a-t-elle déclaré, faisant référence aux ordonnances de maintien à la maison mises en place à travers le Royaume-Uni à la suite de la pandémie de coronavirus. .

Des rumeurs ont commencé à circuler en décembre 2020 selon lesquelles la mondaine attendait son deuxième enfant avec son mari James Matthews. Le couple partage également son fils Arthur, 2 ans.

La créatrice de Party Pieces parle souvent de ses petits-enfants et a déclaré au magazine qu’elle se considérait comme une grand-mère «pratique» avec Pippa et son autre fille. Duchesse Kateles petits de Prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 2 ans.

«Je veux descendre les collines, grimper aux arbres et traverser le tunnel de la cour de récréation», a-t-elle expliqué. «Tant que j’en suis capable, c’est ce que je vais faire. Je cuisine avec eux, je danse partout, nous faisons des balades à vélo.

Ni Pippa ni Carole ne se sont prononcées sur les allégations faites à propos de Kate lors de la séance de Meghan, 39 ans, et de Harry le dimanche 7 mars. Costume alun a adressé des rapports selon lesquels il y avait une rupture entre elle et Kate. Elle a spécifiquement parlé d’un rapport selon lequel elle avait fait pleurer sa belle-sœur avant son mariage en mai 2018, révélant que c’était en fait l’inverse.

Meghan a soutenu qu’elle et Kate s’étaient réconciliées après s’être excusées. Alors que Kate est restée silencieuse sur le drame, Prince William a déclaré à la presse le jeudi 11 mars qu’il prévoyait de contacter son frère.

«Je n’ai pas parlé à [Harry] encore, mais je le ferai », dit-il Nouvelles du ciel journaliste lors d’une visite dans une école de Londres.

Interrogé sur les allégations de racisme au sein de la famille royale, le duc a assuré aux médias britanniques: «Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.»

Continuez à faire défiler pour voir plus de photos de la bosse de bébé de Pippa.