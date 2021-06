Pippen explique dans un livre comment il était “le vrai leader” des Bulls

The Last Dance, además de animar el duro confinamiento impuesto en casi todo el mundo cuando en 2020 explotó la pandemia de COVID-19, removió los cimientos deportivos de una de las eras más brillantes de la NBA, la que protagonizaron los Bulls de los años 90. La dinastía establecida por el equipo de Chicago, que logró dos tripletes en la década para conseguir seis títulos, ha sido una de las grandes historias no sólo del baloncesto sino del deporte mundial, pero el documental realizado para explicar aquella situación no ha gustado à tous. Et l’un des personnages principaux a déjà exprimé une plainte en le voyant pour la première fois et va s’étendre pour montrer sa version complète. Il s’agit de Scottie Pippen, le célèbre écuyer de Michael Jordan dans cette équipe.

Simon & Schuster a publié le synopsis officiel du livre que Pippen a déjà répliqué sur ses réseaux sociaux et dont le contenu complet sortira le 16 novembre de cette année. L’ancien joueur non seulement des Bulls mais des Blazers et des Rockets encourage ses followers à lire ce qu’il appelle sa part d’histoire, en référence au documentaire susmentionné et à l’image que les fans peuvent avoir de lui tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du terrain. Celui de l’Arkansas assure que ce sont des histoires qui ont été sauvées et qu’il n’a jamais racontées, faisant force sur l’appât pour quand le livre verra le jour.

Dans ce petit aperçu offert de ce travail, nommé Unguarded et écrit avec Michael Arkush, est mentionné à plusieurs reprises pour Michael Jordan et non pas pour élever sa silhouette mais bien au contraire, pour réduire l’impact qu’il avait.

“Sans Pippen, il n’y a pas de bannières de championnat, encore moins six, accrochées dans le ciel du United Center. Il n’y a pas de documentaire. Il n’y a pas de Michael Jordan tel que nous le connaissons. Les équipes des Bulls des années 1990 n’existeraient pas telles que nous les connaissons ”

“Le sextuple champion et double médaillé d’or olympique du ton doux s’ouvre enfin pour offrir une vue claire et transparente de Michael Jordan, Phil Jackson et Isiah Thomas, entre autres. Scottie Pippen détaille à quel point il était gêné d’être tagué. par l’opinion publique en tant que coéquipier de Jordan, et des commentaires sur la façon dont il aurait pu et aurait dû recevoir plus de respect de la part des officiels des Bulls et des médias. »

“Ici, Pippen révèle des histoires inédites sur certains des matchs les plus célèbres de l’histoire de la Ligue et parle de ce que c’était que de traiter avec Jordan au quotidien car ils se sont démarqués comme le vrai leader dans le vestiaire des Chicago Bulls.”

Il n’y a plus d’indices sur Unguarded à l’exception de ce petit aperçu et il est également avancé que le livre parlera de son côté familial, des deux tragédies personnelles qu’il a vécues et de ce qu’il a vécu. une autobiographie, dans ses propres mots, pour ne pas cligner des yeux.

Pippen a clairement indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la vision de lui dans le documentaire Jordan and the Bulls diffusé l’année dernière. C’est cette vision qu’il tentera de changer en donnant son point de vue dans cette publication littéraire qui verra le jour dans cinq mois.

