Pippen pique Jordan : « Ils glorifient sa silhouette sans me louer »

Ce n’est un secret pour personne, Scottie Pippen et Michael Jordan n’ont pas vraiment de relation. Son lien d’Airness avec la ville de Chicago, au-delà d’un événement spécifique, est inexistant depuis qu’il a quitté les Bulls, en 1998, après ce dernier tir contre le Jazz qui a donné à l’équipe le sixième anneau de leur spectaculaire dynastie. Après cela, Jordan s’est d’abord rendu à Washington (où il a joué ses deux dernières saisons actives) puis dans sa Caroline natale pour agir en tant qu’homme riche et propriétaire des Hornets, où il a amassé une bonne fortune (plus de 1 900 millions de dollars en à l’heure actuelle) et a provoqué l’indignation occasionnelle en tant que gestionnaire, une position qui n’a jamais été tout à fait réussie.

Au-delà de tout cela, Jordan n’est pas retourné à Chicago, où réside Pippen, et les moments où les deux se sont rencontrés ont été comptés. Quelques compliments publics, mais peu d’intérêt à traverser. Jordan s’est occupé de ses affaires et Pippen compte des apparitions occasionnelles à la télévision avec Paul Pierce et compagnie. Et les deux, bien sûr, se sont concentrés sur l’éloge de leur époque et de leur stade en tant que joueurs actifs et sur le fait qu’ils seraient meilleurs que n’importe quelle équipe actuelle. Un argument qu’ils ont trop répété avec les 73 victoires sans bague des Warriors. Ils sont passés à 72 (en 1995-96) et ils ont gagné. Vous connaissez déjà la phrase : « 73 victoires ne veut pas dire sh*t ‘sans bague ».

Et, entre une chose et une autre, The Last Dance est sorti. Une série qui a créé la polémique et qui a allégé les quarantaines, qui a donné un autre regard sur le basket et a traité Michael Jordan, qui en avait tout le contrôle, en parlant de Michael Jordan. Et glorifier sa silhouette, maximiser ses réalisations… et manquer de respect de temps en temps. Se quejó Clyde Drexler, Karl Malone se negó a hablar, John Stockton estuvo cerca de hacer lo mismo, protestó Gary Payton, se olvidó a Luc Longley y un sinfín de cosas que Jordan ignoró como quién tiene un aura superior al resto y no necesita disculparse pour rien. Une très grande partie d’un caractère indomptable et plein d’instincts de tueur. Des qualités qui l’ont finalement conduit à devenir la légende qu’il est aujourd’hui.

Eh bien, le dernier à manifester son mécontentement est Scottie Pippen, qui dans une lettre rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, a révélé que Jordan lui avait écrit alors qu’il connaissait sa colère et lui a expliqué pourquoi il était en colère. « Les deux derniers épisodes ont été diffusés le 17 mai. Comme les huit précédents, ils ont glorifié Michael Jordan sans faire assez d’éloges sur moi et mes fiers coéquipiers. Michael méritait une grande partie du blâme. Les producteurs lui avaient blâmé le contrôle éditorial de le produit final. Le document n’aurait pas pu être publié autrement. Il était le protagoniste et le réalisateur « , dit une partie de cet écrit, dans lequel Pippen accuse son partenaire d’être » condescendant « . Un chapitre de plus du passé par rapport à un documentaire qui a beaucoup fait parler. Et cela a montré que la silhouette de Michael Jordan est si grande que même les critiques ne peuvent pas avec lui. Choses de légendes.