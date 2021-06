Pippen s’en prend à Durant : « Battre LeBron demande plus d’efforts »

En NBA, tout le monde a un avis, on le savait déjà. Mais le pire, c’est qu’il y a certaines personnes qui ne se lassent pas de le donner. C’est le cas de Scottie Pippen, légende du basket et sextuple champion de la meilleure ligue du monde. Toujours dans l’ombre de Michael Jordan, avec qui il n’entretient pas de relation particulièrement étroite aujourd’hui, Pippen s’est longtemps consacré à justifier ses succès, à comparer les équipes du présent avec d’autres du passé et à commenter tout ce qui se passe en Amérique du Nord. compétition. Sa dernière contribution au monde a été sur Kevin Durant, qu’il a comparé (sans grand sens pour le moment) avec LeBron James et qui a mis un cran en dessous du roi.

“Battre LeBron James demande un peu plus que l’effort d’un individu. LeBron est un joueur d’équipe complet qui comprend l’équipe et la victoire. Kevin Durant a-t-il atteint ce niveau ? Les mâles l’ont renvoyé chez lui“, a assuré Pippen dans des déclarations recueillies par le SCS. “Pour dire qu’il a dépassé LeBron, je pense qu’il a quelque chose à apprendre mais ce qu’il faut pour qu’une équipe soit victorieuse. Il faut donner beaucoup de crédit à Brooklyn. Ils ont perdu Kyrie, James Harden était probablement sous les cinquante %. .. Nous n’avons tout simplement pas vu le même joueur. Mais quand même, c’était une super série.”

Kevin Durant affiche en moyenne 26,9 points, 7,1 rebonds et 5 passes décisives lors de son retour à l’activité, après un an stoppé par sa rupture du tendon d’Achille. Et son niveau a augmenté en playoffs : 34,3 points, 9,3 rebonds et 4,4 passes décisives. 35,4 + 10,6 + 5,4 avec près de 50 % de field goal dans la série contre les Bucks, dans laquelle il a joué en moyenne près de 43 minutes par nuit, disputant tout le septième et dernier match, 48 minutes de temps réglementaire plus cinq de prolongation. 53 au total, un héroïsme réglé avec la défaite malgré les 48 + 9 + 6 de la star, qui a lutté contre vents et marées par les difficultés physiques de James Harden et la perte de Kyrie Irving.

Eh bien, rien de tout cela ne semble s’appliquer à Pippen, qui au lieu de vanter les énormes vertus de Pippen, se consacre à alimenter un débat avec LeBron qui dort depuis longtemps et qui n’intéresse ni Durant ni son homologue des Lakers. Avec qui d’ailleurs, il s’entend très bien. Finalement, un autre départ de l’un de ces joueurs du passé qui se consacrent à se souvenir des temps qui étaient censés être meilleurs et méprisent les actuels avec des opinions variées et certaines qui restent. Quelque chose de commun, en revanche, avec les mêmes joueurs actuels. C’est une bonne partie de la NBA, que tout le monde peut commenter. La mauvaise partie est, bien sûr, qu’il y a des gens qui pensent trop. Pour quelque raison que ce soit. Et ils continuent, sur, sur …