Pique discute des différences entre Ansu Fati et Vinicius Junior avant El Clasico

Gérard Piqué n’est jamais du genre à mâcher ses mots. S’il y a une chose que l’on peut dire sur le défenseur central barcelonais, c’est qu’il dit toujours ce qu’il pense, à tort ou à raison. Dans une interview avec Movistar + avant El Clasico ce week-end, Pique a été interrogé sur la différence entre Ansu Fati de Barcelone (18 ans) et Vinicius Junior (21) du Real Madrid.

« Ansu ou Vinicius ? Vinicius est plus rapide, plus puissant, plus pur. Ansu a le talent pour marquer et peut jouer comme attaquant. Je dirais qu’Ansu est un meilleur buteur et Vinicius est très fort, et dans une situation 1v1, il est l’un des meilleurs joueurs du monde.

L’éternel rival de Madrid a fait l’éloge de Vinicius Junior, un joueur contre lequel il a eu des problèmes même lorsque le Brésilien n’avait que 18 ans lors de sa première saison en Liga. Au cours de la campagne actuelle, Vinicius a « devenu adulte » en fournissant un total de 11 buts ou passes décisives en 11 matchs. Le rythme électrique, les compétences de dribble à couper le souffle et le rythme de travail défensif ont toujours été là, mais maintenant la production finale est entrée dans le jeu de Vini pour l’aider à devenir l’un des attaquants les plus dangereux de tout le football mondial.