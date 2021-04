Pique dit que la Super League «détruirait» l’écosystème du football

Gerard Pique est un maître de beaucoup de choses sur le terrain. Le défenseur de Barcelone devient également lentement un maître de l’économie du football en dehors du terrain. Étant donné que Pique possède Andorre, un club de la ligue espagnole de troisième division, son sens des affaires ne cesse de s’améliorer.

Cette connaissance a rendu ses commentaires sur la Super League européenne particulièrement intéressants. Pique a un intérêt dans le système national et dans la façon dont ils fonctionnent ensemble, il est donc prudent de dire qu’il ne l’aime pas, affirmant que cela «détruirait» l’écosystème du football national.

«Ils disent que les ligues nationales vont rester et rester compétitives. Mais les chiffres ne correspondent pas. Pour le moment, la Ligue des champions génère 3,5 milliards d’euros de revenus télévisés et ils disent que la Super League pourrait [eventually] triple de revenus pour les clubs.

«Donc, au début, ils disent que les ligues nationales vont rester, mais les années vont passer et ensuite les banques et les fonds d’investissement qui ont investi leur argent en projetant ces revenus vont [want to see a return].

«Et quand ça n’arrive pas, les clubs devront prendre une décision car il y aura des pertes parce que ce n’est pas durable. Et les clubs décideront qu’il devra y avoir des matchs le week-end et ils quitteront leurs ligues nationales. Et il y aura une compétition du mercredi au samedi.

«C’est comme ça que je vois les choses. Qu’il va lentement ronger le flux de revenus des ligues nationales. Et c’est ainsi que les chiffres s’additionnent. Vous détruisez tout le système pour y parvenir. »

