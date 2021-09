Piqué et Griezmann, parmi les investisseurs du plus grand tour de « sports fantastiques »

Le capitaine du Barça et l’attaquant de l’Atlético de Madrid, aux côtés de César Azpilicueta (Chelsea) ou Rio Ferdinand (ex United), parmi lesquels ils ont déboursé 575 millions

Gerard Piqué célèbre avec Antoine Griezmann son but au Barça-Séville de la Copa del Rey 2020-21

Si rare, la plate-forme internationale pour ‘football fantastique‘, a annoncé un tour de table de série B de 575 millions d’euros (680 millions de dollars) dirigé par Softbank, auquel participent des «investisseurs célèbres» en tant que deuxième capitaine de la FC Barcelone Gérard martelé, l’ancien joueur du Barça et actuel attaquant du Atlético Antoine Griezmann, le capitaine de la Chelsea azpilicueta ou l’ancienne centrale de la Unis Rio Ferdinand, entre autres. La ‘start up’, créée en 2018 par des fans de football pour des fans de football et basée à Paris, souhaite intégrer les 20 meilleures ligues de football et s’étendre à d’autres sports pour renforcer sa position de leader mondial des sports fantastiques basés sur NFT (Jeton Non Fongible).

Si rare est un jeu de football « fantastique » dans lequel vous pouvez collectionner et jouer avec des cartes numériques interchangeables, similaires aux cartes à collectionner numériques, avec lesquelles vous pouvez gagner des prix chaque semaine.

