Pique parle des espoirs de titre de Barcelone après la victoire de Valence

Gerard Pique a discuté des espoirs de titre de Barcelone après la victoire de dimanche sur Valence et pense qu’il reste encore un long chemin à parcourir dans la course pour être sacré champion.

Le week-end prochain, Barcelone affrontera l’Atletico, tandis que le Real Madrid affrontera Séville dans ce qui promet d’être un autre week-end dramatique en Liga.

Pique dit que son équipe se concentre sur la victoire de l’Atletico, mais que même s’ils surmontent les Rojiblancos, il y aura encore du travail à faire.

«Cela signifie que nous sommes toujours dans le combat. L’objectif au début de la saison était que dans les derniers matchs de la saison, nous soyons dans la bataille pour gagner la ligue et nous sommes toujours là », a-t-il déclaré. «L’accent est désormais mis sur l’Atletico. Nous devons gagner. C’est entre nos mains. Nous devons gagner samedi et cela nous mènera au-dessus d’eux et attendons ensuite Madrid-Séville. C’est tout ce que nous pouvons faire. «D’après ce que nous avons vu cette saison, vous ne pouvez pas être sûr que celui qui sortira le mieux de la ronde de matches du week-end prochain sera champion. Chaque match à domicile est difficile sans supporters. Même si nous sortons le week-end prochain en tant que leaders, je ne dirais toujours pas que tout est fini.

Les trois derniers matchs du Barça de la saison sont contre Levante, Celta Vigo et Eibar, tandis que le Real Madrid affronte Grenade, Athletic et Villarreal. L’Atletico Madrid termine contre la Real Sociedad, Osasuna et le Real Valladolid.