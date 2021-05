Pique refuse d’abandonner le titre de la Liga après le match nul de l’Atletico

Le défenseur barcelonais Gerard Pique refuse d’abandonner le titre de champion malgré le match nul coûteux de samedi contre l’Atletico Madrid au Camp Nou.

Les géants catalans ont raté une autre chance de dominer le tableau contre les Rojiblancos et doivent maintenant gagner leurs trois derniers matchs et espérer que l’Atleti et le Real Madrid perdent tous deux des points.

Pourtant, Pique se sent optimiste et pense qu’il y aura encore quelques rebondissements dans la course au titre avant la fin de la saison 2020-21.

«Nous espérions gagner celui-ci mais nous sommes toujours en vie. Nous avons eu plus de chances, nous avons concouru. Nous sommes toujours en lice pour voir comment cette saison s’est passée, je pense que nous avons encore une chance », a-t-il déclaré. «Tout peut arriver, comme nous l’avons vu en Liga. Madrid remportera le championnat s’il remporte quatre matchs, mais les grandes équipes ont du mal à trouver la cohérence. Les totaux de points sont faibles et sans supporters dans les stades, tout est plus égal. «Je pense que si nous gagnons trois matchs, nous aurons une chance. C’est l’idée maintenant, de gagner d’ici et de rivaliser jusqu’à la fin. C’est dommage car ces derniers mois, nous avons bien fait. Source | sport

Le Barça doit viser à revenir à la victoire à Levante mardi. L’équipe de Paco Lopez se lance dans le match sur une série de cinq matchs sans victoire.