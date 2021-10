Pique : « Vinicius m’a dit qu’il allait rejoindre le Barça, mais Madrid a doublé l’offre »

Ibai Llanos a organisé une interview avec le défenseur central de Barcelone, Gerard Pique, qui a été diffusée en direct sur Twitch. Les deux ont discuté des chances de Messi au Balon D’Or, Bartomeu, et de l’ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior. Ce sont les commentaires de Pique sur Vinicius Junior, quelques jours avant El Clasico, qui ont le plus attiré l’attention.

« Oui, j’ai parlé à Vinicius personnellement avant qu’il ne signe pour Madrid », a révélé Pique à Ibai. « Il m’a dit que sa signature pour le Barça était terminée.

« J’étais en contact avec Vini pour l’accueillir au club et ce genre de choses – il a même confirmé qu’il allait le rejoindre, mais Madrid est arrivé et a doublé l’offre. »

Les commentaires de Pique contredisent directement ce que Vinicius Junior avait dit dans une interview la saison dernière avec Cadena Ser. « Barcelone voulait payer plus, mais nous voulions le meilleur projet. Marcelo et Casemiro m’ont parlé et m’ont aidé à décider », a déclaré Vinicius à Dejan Kalinic sur sa décision.

Pique pourrait-il essayer de ébouriffer les plumes avant le Clasico?