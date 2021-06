Piquet de manifestants anti-vaccin devant le premier concert à pleine capacité de l’ère pandémique des Foo Fighters

Des manifestants anti-vaccin ont manifesté à l’extérieur COMBATTANTS DE FOO‘ concert à Agoura Hills, en Californie, qui n’autorisait que les fans vaccinés.

le Dave Grohl-tenue avec front joué au Canyon Club le mardi 15 juin comme concert d’échauffement pour COMBATTANTS DE FOO‘ apparition au Madison Square Garden de New York le 20 juin.

Les fans souhaitant assister au concert d’hier soir devaient présenter une pièce d’identité avec photo ainsi qu’une preuve de vaccination afin de récupérer leurs billets non transférables pour le spectacle des 21+.

Selon Variety, ancienne enfant star Ricky Schröder était l’un des manifestants à l’extérieur du lieu.

“Dave Grohl est un punk ignorant qui a besoin d’une gifle pour avoir soutenu la discrimination”, Schröder a écrit dans un Facebook poste dimanche, un jour après l’annonce du spectacle du Canyon Club. “L’ignorance se présente sous toutes les formes et toutes les tailles. Kurt Cobain se moque de toi Dave avec des millions de patriotes …. imbécile. “

Quelques-uns des COMBATTANTS DE FOO les fans assistant au concert ont publié des articles sur les manifestants sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a écrit : « de vrais humains de mauvaise qualité au spectacle @foofighters à agoura hills en Californie ce soir », tandis qu’un autre a déclaré : « C’est ce qui se passe lorsque vous voulez simplement assister à un concert de @foofighters dans une petite salle de concert locale et que le Ensuite, sachez que vous êtes un « ségrégationniste des vaccins ». »

Schröder, connu pour son travail dans le film “Le champ” et la série télévisée “Cuillères d’argent”, a fait la une des journaux le mois dernier lorsqu’il a été filmé face à un Costco employé sur le port du masque.

En 2020, Schröder a suscité des critiques lorsqu’il a fait un don pour aider à renflouer Kyle Rittenhouse, l’adolescent accusé d’avoir abattu deux personnes lors d’une manifestation à Kenosha, dans le Wisconsin.



