Piquet: Verstappen dans une Mercedes écraserait Hamilton

Après un début de saison passionnant à Bahreïn, Nelson Piquet pense que Max Verstappen est un meilleur pilote que Lewis Hamilton, affirmant que le Britannique a eu une conduite facile avec Valtteri Bottas et Nico Rosberg qui sont incompétents selon le grand Brésilien.

Le duel tant attendu pour la suprématie de la Formule 1 que le sport a rêvé a finalement eu lieu alors que la jeune garde affrontait la vieille garde – Max contre Lewis – au Grand Prix de Bahreïn, et plus de drames et d’intrigues attendus dans les prochains épisodes.

Lors de l’ouverture de la saison 2021, le pilote Mercedes a eu raison du Red Bull, mais ce n’était pas les affaires comme d’habitude pour les champions du monde qui devaient rassembler tout ce qu’ils avaient, puis leur chevalier livrait comme lui seul le pouvait.

Après un chrono torride en tête des qualifications en Q3 à Sakhir, trois dixièmes de plus que Hamilton, c’était la course de Verstappen à perdre, ce que lui et son équipe ont fait malgré le meilleur package tout le week-end.

Le facteur Hamilton a fait la différence quand cela comptait.

Au lendemain de Bahreïn, Piquet, triple champion du monde de F1, a déclaré à Motorsport France: «Tout d’abord, il faut prendre en compte le fait que la F1 est une discipline avec des voitures différentes, il est donc très difficile de faire une comparaison directe entre deux pilotes s’ils ne font pas partie de la même équipe.

«Mais si Max conduisait pour Mercedes, je suis sûr qu’il écraserait Hamilton.

«Max est plus agressif. Il peut faire des erreurs plus fréquemment en raison de son agressivité mais, à mon avis, il est meilleur que Hamilton qui a tout très facile avec [Valtteri] Bottas à ses côtés en tant que deuxième pilote.

Piquet n’est que trop conscient de sa domination en F1, après tout, il faisait partie de la puissante équipe Williams de 1987 avec Nigel Mansell comme coéquipier. Le Brésilien a remporté le titre de F1 cette année-là, son équipe ayant remporté neuf victoires en 16 courses cette année-là.

«C’est comme Mansell et moi à Williams avec les autres pilotes loin derrière», a rappelé Piquet. «J’ai remporté le championnat 1987 et je ne conduisais pas comme avant parce que j’ai eu l’accident au début de l’année. J’ai eu des problèmes de profondeur de champ mais j’ai remporté le championnat; c’était tellement facile parce que notre voiture était bien meilleure que les autres.

«Comme Mercedes, ils ont été bien meilleurs que les autres au cours des dernières années. Ce n’est pas que Hamilton n’est pas bon mais il a un coéquipier inférieur et le précédent [Nico Rosberg] était encore pire. Il a gagné [the title in 2016] seulement parce que Hamilton a connu des accidents et des départs à la retraite cette année-là.

Pour Piquet, les deux meilleurs pilotes de F1 sur la grille actuelle sont sans aucun doute Verstappen et Hamilton: «Je pense qu’il faut tenir compte de deux choses: l’expérience de Lewis et le désir de Max. «

«Lewis est en F1 depuis 15 saisons et je pense que vous commencez progressivement à perdre ce désir. D’un autre côté, Max arrive avec un couteau entre les dents. Lewis a déjà remporté sept championnats, il arrive donc avec un autre type de «feu». Et cela peut faire une différence.

«J’aime comparer Max à un combattant MMA, prêt à relever tous les défis. C’est différent de Lewis, qui a déjà remporté des championnats et ainsi de suite. L’expérience de Lewis aidera dans certains domaines, mais la volonté et l’agressivité de Max sont plus grandes », a estimé Piquet, dont la fille Kelly sort avec Verstappen.

Avec un Grand Prix sur 23 programmé pour la saison, il convient de noter qu’en dehors des sept titres de F1 sur son CV, Hamilton est sur 96 victoires en F1 contre les dix empochées par Verstappen.

Le changement de garde est inévitable; la question étant: sera-ce cette année?