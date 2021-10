Les actionnaires de PEL détiendront directement des actions dans les deux entités cotées, sans participation croisée ni participation minoritaire. (Déposer)

Piramal Enterprises (PEL), après l’acquisition et l’intégration de DHFL, a maintenant annoncé la scission très attendue de son activité pharmaceutique et la simplification de la structure de l’entreprise. Son conseil d’administration a approuvé un plan d’arrangement dans le but de transformer le groupe d’un conglomérat multisectoriel en deux entités cotées distinctes axées sur les secteurs des services financiers et des activités pharmaceutiques. La scission : 1) renforcera l’architecture de gouvernance des entreprises avec des conseils d’administration et des équipes de direction dédiés distincts ; 2) créer une structure de capital optimale pour chacune des deux entreprises; 3) responsabiliser et permettre aux deux entités de poursuivre indépendamment leurs stratégies de croissance (organiquement et inorganiquement) avec une concentration plus précise ; 4) déclencher un déblocage de valeur pour les actionnaires de PEL. La scission est soumise aux approbations des actionnaires, des créanciers et des autorités réglementaires, et le processus devrait prendre encore neuf à dix mois. Nous avons souligné précédemment qu’il s’agissait d’un élément déclencheur pour augmenter encore la valorisation avec une allocation de capital optimale. Maintenez « hold » avec un prix cible révisé basé sur le SoTP de 2 933 Rs (auparavant : 2 797 Rs). L’exploitation efficace du réseau DHFL acquis pour la vente croisée de produits de vente au détail existants sera essentielle à l’avenir. Nous attendons toujours de la visibilité sur l’utilisation des fonds propres non alloués (valeur optionnelle).

Schéma d’arrangement principalement pour simplifier la structure de l’entreprise :

Défusionner l’activité pharmaceutique et la répertorier séparément :

L’activité pharmaceutique sera scindée verticalement de PEL et consolidée sous Piramal Pharma (PPL). Après la scission, PPL sera cotée à l’ESB et à la NSE. Deux filiales d’exploitation, détenues à 100 % par PPL, seront également fusionnées avec PPL pour simplifier davantage la structure de l’entreprise pharmaceutique. Il s’agit de : 1) Hemmo Pharma Private Limited (axée sur le développement d’API peptidiques et de capacités de fabrication) et 2) Convergence Chemical Private Limited (pour le développement, la fabrication et la vente de produits chimiques fluorés de spécialité).

Structure des services financiers : NBFC au niveau de la holding avec la filiale à 100 % de HFC PHL Finvest Private Limited, filiale à 100 % de la NBFC de PEL, sera fusionnée avec PEL pour créer une NBFC cotée. La société de financement du logement fusionnée, après l’acquisition de DHFL, restera une filiale à 100 % de PEL.

Pas de changement dans la structure de l’actionnariat de PEL ; Rémunération en actions 4: 1 :

Les actionnaires de PEL obtiendront 4 actions de participation de PPL pour chaque action de participation de PEL, en plus de leur participation existante dans PEL. Les deux sociétés seront cotées séparément à la NSE et à la BSE.

Les actionnaires de PEL détiendront directement des actions dans les deux entités cotées, sans participation croisée ni participation minoritaire.

Aucun changement dans l’actionnariat de PEL suite à la scission.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.