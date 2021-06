Piramal Enterprises va lever jusqu’à Rs 1 000 cr via les MNT

in

Piramal Enterprises Ltd (PEL) est la société phare du groupe Piramal

Piramal Enterprises a annoncé lundi qu’elle augmenterait jusqu’à 1 000 crores de roupies grâce à l’émission d’obligations non convertibles (NCD) sur la base d’un placement privé.

Le comité administratif du conseil d’administration a approuvé l’émission de NCD sécurisées, notées, cotées, remboursables à capital protégé et liées au marché sur la base d’un placement privé, a déclaré Piramal Enterprises dans un dossier réglementaire.

Le comité a approuvé la question des MNT sur la base d’un placement privé jusqu’à Rs 100 crore ainsi qu’une option permettant de conserver une sursouscription allant jusqu’à Rs 900 crore, totalisant jusqu’à Rs 1 000 crore sur la base d’un placement privé, a-t-il noté. , n’a pas précisé ce qu’elle entend faire des capitaux levés.

Piramal Enterprises Ltd (PEL) est la société phare du groupe Piramal et est présente dans les secteurs verticaux de la santé et des services financiers.

Les actions de la société se négociaient en hausse de 0,73 % à 2 440,25 roupies sur l’ESB.

