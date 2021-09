Piramal Pharma Limited s’associe à Kareena Kapoor pour sa marque pour bébé ‘Little’s’

Little’s, en tant que marque, se construit autour de la compréhension des vrais parents, de leurs parcours et pour répondre aux moindres besoins de leurs bébés.

La division des produits de consommation de Piramal Pharma Limited a nommé Kareena Kapoor ambassadrice de sa marque Little’s – Baby Wipes et Little’s Comfy Baby Pants. En raison de sa récente parentalité et de l’accent mis sur la fourniture des meilleurs services de garde à ses deux enfants, elle est une source d’inspiration pour toutes les nouvelles mamans, a déclaré Nandini Piramal, directrice de Piramal Pharma Limited. “Kareena Kapoor donne un excellent exemple de bonne parentalité et résonne avec notre marque, ce qui en fait un ajustement parfait. Little’s, en tant que marque, se construit autour de la compréhension des vrais parents, de leurs parcours et pour répondre aux moindres besoins de leurs bébés. Les lingettes pour bébé sont spécialement conçues avec une épaisseur et une humidité supplémentaires pour offrir une expérience de nettoyage douce et complète aux bébés », a-t-elle ajouté.

Fondée dans les années 1980, Little’s propose une vaste gamme de produits avec des offres pour chaque étape de la vie d’un enfant jusqu’à quatre ans. Les marques prétendent avoir gagné une grande confiance parmi les mères indiennes au cours des trois dernières décennies et sont connues pour répondre à tous les petits besoins des bébés. Avec le simple aperçu des bébés tombant amoureux de ceux qui s’occupent de leurs plus petites choses, comme le fait la mère, brand little’s est conçu pour prendre soin du confort et de la santé des bébés tout au long

Pour l’actrice Kareena Kapoor, l’un des aspects les plus importants de la parentalité est de maintenir l’hygiène tout en permettant au bébé d’explorer son monde et parfois de se salir. « Les lingettes pour bébé sont essentielles et font partie intégrante non seulement de la routine de changement de couche d’un bébé, mais aussi de tous les autres petits dégâts créés lorsqu’il mange et joue à explorer et à découvrir le monde qui l’entoure. Je suis ravie d’associer les lingettes pour bébés Little’s qui sont extra épaisses, extra humides et ont les bienfaits de l’aloe vera, de l’huile de jojoba et de la vitamine E », a-t-elle souligné.

Le portefeuille de la division des produits de consommation en Inde de Piramal Pharma comprend 21 marques avec des offres couvrant plusieurs catégories. Elle vise à figurer parmi les trois premières sociétés de produits en vente libre (OTC) en Inde. Au cours des deux dernières années, l’entreprise a investi de manière significative dans différents leviers de croissance.

